OpenAI оголосила "червоний код" через посилення конкуренції з Google – WSJ

OpenAI запровадила найвищий рівень внутрішньої терміновості – "червоний код" – щоб терміново підвищити якість ChatGPT на тлі стрімкого посилення позицій Google у сфері штучного інтелекту. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє WSJ, у службовій записці генеральний директор Сем Альтман попередив команду, що компанія тимчасово відкладає роботу над іншими проєктами, зосереджуючись виключно на покращенні швидкості, персоналізації та надійності свого чат-бота.

Сем Альтман. Фото: shelby tauber/Reuters

Причиною стали агресивні кроки конкурентів: нова версія Google Gemini AI обійшла моделі OpenAI в низці тестів, а база користувачів сервісів Google стрімко зростає. Одночасно посилюється тиск з боку Anthropic, який активно розширює присутність у корпоративному секторі.

OpenAI офіційно запускає групові чати в ChatGPT для всіх користувачів

Альтман закликав тимчасово перерозподілити команди та щоденно звітувати про прогрес. Серед проєктів, які поставлено на паузу, – рекламні інструменти, медичні AI-агенти та персональний асистент Pulse.

Попри фінансові ризики та необхідність постійного залучення інвестицій, OpenAI зберігає сильні позиції завдяки понад 800 млн щотижневих користувачів ChatGPT. Компанія також готує до випуску нову модель міркування, яка, за словами Альтмана, має випереджати останнє покоління Google Gemini.

OpenAI заперечує причетність ChatGPT до смерті підлітка, який отримав від чат-бота "інструкцію" самогубства