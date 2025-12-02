$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 20775 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
11:33 • 21318 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 16457 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 18211 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 51671 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49212 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 59222 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49916 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45633 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
11:54 • 20775 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
11:33 • 21318 перегляди
OpenAI оголосила "червоний код" через посилення конкуренції з Google – WSJ

OpenAI запровадила "червоний код", найвищий рівень внутрішньої терміновості, щоб терміново підвищити якість ChatGPT. Це рішення ухвалено через стрімке посилення позицій Google у сфері штучного інтелекту.

OpenAI запровадила найвищий рівень внутрішньої терміновості – "червоний код" – щоб терміново підвищити якість ChatGPT на тлі стрімкого посилення позицій Google у сфері штучного інтелекту. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє WSJ, у службовій записці генеральний директор Сем Альтман попередив команду, що компанія тимчасово відкладає роботу над іншими проєктами, зосереджуючись виключно на покращенні швидкості, персоналізації та надійності свого чат-бота.

Причиною стали агресивні кроки конкурентів: нова версія Google Gemini AI обійшла моделі OpenAI в низці тестів, а база користувачів сервісів Google стрімко зростає. Одночасно посилюється тиск з боку Anthropic, який активно розширює присутність у корпоративному секторі.

Альтман закликав тимчасово перерозподілити команди та щоденно звітувати про прогрес. Серед проєктів, які поставлено на паузу, – рекламні інструменти, медичні AI-агенти та персональний асистент Pulse.

Попри фінансові ризики та необхідність постійного залучення інвестицій, OpenAI зберігає сильні позиції завдяки понад 800 млн щотижневих користувачів ChatGPT. Компанія також готує до випуску нову модель міркування, яка, за словами Альтмана, має випереджати останнє покоління Google Gemini.

Степан Гафтко

