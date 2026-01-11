$42.990.00
Технологический сектор Азии опережает США в глобальной гонке искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Азиатские технологические гиганты начали 2026 год с мощного рывка, опередив американских конкурентов в сфере искусственного интеллекта. Ключевой технологический индекс региона вырос на 6%, что втрое больше, чем Nasdaq 100.

Технологический сектор Азии опережает США в глобальной гонке искусственного интеллекта

Азиатские технологические гиганты начали 2026 год с мощного рывка, продемонстрировав значительное преимущество над американскими конкурентами на фоне бума искусственного интеллекта. Ключевой технологический индекс региона с начала года подскочил на 6%, что втрое превышает темпы роста Nasdaq 100. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Инвесторы все активнее перенаправляют капитал в Корею, Тайвань и Китай, рассматривая этот рынок как недооцененную, но фундаментально более прочную площадку для развития AI-инфраструктуры по сравнению с перенасыщенным рынком США.

Индонезия первой в мире заблокировала Grok из-за распространения сексуализированных ИИ-изображений11.01.26, 03:34 • 1372 просмотра

Экономические стратеги Goldman Sachs и Citigroup отмечают, что азиатские компании занимают стратегическое место в цепочке поставок полупроводников, а их финансовые показатели подтверждают этот оптимизм.

В частности, операционная прибыль Samsung Electronics выросла более чем втрое до рекордных уровней, а доходы TSMC превысили самые смелые ожидания аналитиков. Акции лидеров отрасли, таких как SK Hynix и Hua Hong Semiconductor, уже прибавили в стоимости от 8% до 20% только за первые дни января.

Роль ИИ

Китайский сегмент также стал драйвером роста благодаря инновационным подходам в разработке моделей ИИ, в частности успехам DeepSeek и Kuaishou Technology. Прогнозы Bloomberg Intelligence указывают на то, что в 2026 году доходы китайских технологических гигантов могут впервые за последние четыре года обогнать показатели американской "Великолепной семерки". Несмотря на геополитические риски, особенно вокруг Тайваня, эксперты ожидают, что прибыль на акцию в высокотехнологичных секторах Южной Кореи и Тайваня будет расти вдвое быстрее, чем у компаний из индекса Nasdaq. 

Nvidia и Tesla выбрали разные стратегии для достижения автономного вождения11.01.26, 01:02 • 1924 просмотра

Степан Гафтко

