Дональд Трамп
Принц Гарри, герцог Сассекский
Леонид Кучма
Сергей Лысак
Борис Джонсон
Украина
Польша
Великобритания
Соединённые Штаты
Китай
Атака беспилотников СБУ на порт Приморск: поражены два танкера "теневого флота" рф - Reuters

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Дроны СБУ повредили два российских танкера Kusto и Cai Yun в порту Приморск, что привело к остановке работы крупнейшего экспортного порта нефтепродуктов в Балтийском море. Это нанесло колоссальный экономический ущерб рф.

Атака беспилотников СБУ на порт Приморск: поражены два танкера "теневого флота" рф - Reuters

Во время вчерашней спецоперации СБУ в крупнейшем российском порту Приморск повреждены сразу два российских танкера - Kusto и Cai Yun. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

По словам источников в отрасли, в результате атаки беспилотника, которая стала первой подобной атакой на порт, произошло возгорание двух судов

- говорится в сообщении.

Отмечается, что эти суда относятся к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

По данным источников, в результате атаки пострадали именно нефтяные танкеры - Kusto и Cai Yun. Kusto — это танкер класса Aframax вместимостью около 700 000 баррелей, которым, по данным LSEG, владеет и управляет Solstice Corp. Cai Yun — это танкер класса Aframax, которым владеет и управляет Acceronix Ltd. Оба зарегистрированы на Сейшельских островах, согласно публичным базам данных.

После удара беспилотников СБУ крупнейший российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу. Масштаб повреждений насосной станции, которая помимо танкеров также подверглась атаке, пока неизвестен.

Эксперты отмечают: товарооборот Приморска достигает $100 млн ежедневно. Поэтому даже кратковременная остановка работы порта наносит РФ колоссальный экономический ущерб.

Дополнение

Источники УНН сообщали, что в ночь на 12 сентября беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

Анна Мурашко

Война в УкраинеЭкономика
Служба безопасности Украины
Reuters
Сейшельские острова
Балтийское море