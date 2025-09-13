Атака беспилотников СБУ на порт Приморск: поражены два танкера "теневого флота" рф - Reuters
Киев • УНН
Дроны СБУ повредили два российских танкера Kusto и Cai Yun в порту Приморск, что привело к остановке работы крупнейшего экспортного порта нефтепродуктов в Балтийском море. Это нанесло колоссальный экономический ущерб рф.
Во время вчерашней спецоперации СБУ в крупнейшем российском порту Приморск повреждены сразу два российских танкера - Kusto и Cai Yun. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
По словам источников в отрасли, в результате атаки беспилотника, которая стала первой подобной атакой на порт, произошло возгорание двух судов
Отмечается, что эти суда относятся к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.
По данным источников, в результате атаки пострадали именно нефтяные танкеры - Kusto и Cai Yun. Kusto — это танкер класса Aframax вместимостью около 700 000 баррелей, которым, по данным LSEG, владеет и управляет Solstice Corp. Cai Yun — это танкер класса Aframax, которым владеет и управляет Acceronix Ltd. Оба зарегистрированы на Сейшельских островах, согласно публичным базам данных.
После удара беспилотников СБУ крупнейший российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу. Масштаб повреждений насосной станции, которая помимо танкеров также подверглась атаке, пока неизвестен.
Эксперты отмечают: товарооборот Приморска достигает $100 млн ежедневно. Поэтому даже кратковременная остановка работы порта наносит РФ колоссальный экономический ущерб.
Дополнение
Источники УНН сообщали, что в ночь на 12 сентября беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.