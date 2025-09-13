Атака безпілотників СБУ на порт Приморськ: уражено два танкери "тіньового флоту" рф - Reuters
Київ • УНН
Дрони СБУ пошкодили два російські танкери Kusto та Cai Yun у порту Приморськ, що призвело до зупинки роботи найбільшого експортного порту нафтопродуктів у Балтійському морі. Це завдало колосальних економічних збитків рф.
Під час вчорашньої спецоперації СБУ в найбільшому російському порту Приморськ пошкоджено одразу два російські танкери - Kusto та Cai Yun. Про Reuters повідомляє з посиланням на джерела, передає УНН.
За словами джерел у галузі, внаслідок атаки безпілотника, яка стала першою подібною атакою на порт, сталося займання двох суден
Зазначається, що ці судна належать до "тіньового флоту" рф та ходять під прапором Сейшельських островів.
За даними джерел, внаслідок атаки постраждали саме нафтові танкери - Kusto та Cai Yun. Kusto — це танкер класу Aframax місткістю близько 700 000 барелів, яким, за даними LSEG, володіє та управляє Solstice Corp. Cai Yun — це танкер класу Aframax, яким володіє та управляє Acceronix Ltd. Обидва зареєстровані на Сейшельських островах, згідно з публічними базами даних.
Після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий.
Експерти зазначають: товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня. Тому навіть короткочасна зупинка роботи порту завдає рф колосальних економічних збитків.
Доповнення
Джерела УНН повідомляли, що у ніч проти 12 вересня безпілотники Служби безпеки України уразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.