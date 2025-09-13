$41.310.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака безпілотників СБУ на порт Приморськ: уражено два танкери "тіньового флоту" рф - Reuters

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Дрони СБУ пошкодили два російські танкери Kusto та Cai Yun у порту Приморськ, що призвело до зупинки роботи найбільшого експортного порту нафтопродуктів у Балтійському морі. Це завдало колосальних економічних збитків рф.

Атака безпілотників СБУ на порт Приморськ: уражено два танкери "тіньового флоту" рф - Reuters

Під час вчорашньої спецоперації СБУ в найбільшому російському порту Приморськ пошкоджено одразу два російські танкери - Kusto та Cai Yun. Про Reuters повідомляє з посиланням на джерела, передає УНН.

За словами джерел у галузі, внаслідок атаки безпілотника, яка стала першою подібною атакою на порт, сталося займання двох суден

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці судна належать до "тіньового флоту" рф та ходять під прапором Сейшельських островів.

За даними джерел, внаслідок атаки постраждали саме нафтові танкери - Kusto та Cai Yun. Kusto — це танкер класу Aframax місткістю близько 700 000 барелів, яким, за даними LSEG, володіє та управляє Solstice Corp. Cai Yun — це танкер класу Aframax, яким володіє та управляє Acceronix Ltd. Обидва зареєстровані на Сейшельських островах, згідно з публічними базами даних.

Після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий.

Експерти зазначають: товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня. Тому навіть короткочасна зупинка роботи порту завдає рф колосальних економічних збитків.

Доповнення

Джерела УНН повідомляли, що у ніч проти 12 вересня безпілотники Служби безпеки України уразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

Анна Мурашко

