Ексклюзив
10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 14:08
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів 11 вересня, 11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства 11 вересня, 05:01
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Це призвело до пожеж на судні та насосній станції, призупинивши відвантаження нафти та спричинивши значні щоденні втрати для бюджету рф.

Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ

У ніч проти 12 вересня безпілотники Служби безпеки України уразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Цієї ночі безпілотники СБУ вразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

приморськ - це ключовий хаб для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого рф обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить росії приблизно 15 млрд доларів

- кажуть джерела.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету рф від припинення експорту можуть становити до 41 млн доларів.

Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій рф - "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7". Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу усть-луга.

СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора. А оскільки економіка рф тримається на нафті - кожна така "бавовна" б’є по їхній здатності воювати проти нашої держави. Ці санкції триватимуть доти, доки в Україні не настане справедливий мир

- сказало джерело в СБУ.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем та підсумував результати бойового застосування дронів за останній місяць.

Павло Башинський

