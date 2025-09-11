Українські дрони у серпні вразили понад 60 тисяч цілей: Сирський провів щомісячну нараду

$41.120.13
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 13320 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 32035 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 75916 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:15 • 42821 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 43804 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 40759 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 75786 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 95731 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 72538 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк
Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 75915 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 75785 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 95729 перегляди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Велика Британія
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
MIM-104 Patriot
The Guardian
Twitter
Ракетний комплекс "Панцир"
NASAMS

Українські дрони у серпні вразили понад 60 тисяч цілей: Сирський провів щомісячну нараду

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Головком ЗСУ Сирський повідомив, що українські дрони у серпні вразили понад 60 тисяч цілей, завдавши значних втрат ворогу. Він також наголосив на важливості розвитку засобів РЕБ та підготовки нових підрозділів.

Українські дрони у серпні вразили понад 60 тисяч цілей: Сирський провів щомісячну нараду

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем та підсумував результати бойового застосування дронів за останній місяць. Про це командувач повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

За його словами, безпілотники різних типів завдали противнику значних втрат як на передовій, так і в глибокому тилу. Йдеться про ураження складів боєприпасів, нафтопереробних заводів, систем ППО та іншої інфраструктури.

Наші дрони показали результативність і на фронті, і далеко за його межами. Це і знищення техніки, і ураження об’єктів логістики та забезпечення противника

- зазначив Сирський.

За даними командування, протягом серпня українські дрони вразили понад 60 тисяч цілей, найбільше – завдяки дронам-камікадзе та ударним "крилам".

Втрати армії рф з початку року сягають майже 300 тисяч осіб - Сирський10.09.25, 04:32 • 4782 перегляди

Водночас противник намагається копіювати українські розробки, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. 

Маємо справу з прямою технологічною гонкою, і переможе той, хто зможе не лише модернізувати, а й випереджати 

- підкреслив головнокомандувач.

Окремо він наголосив на важливості підготовки нових підрозділів у межах так званої "лінії дронів" та розвитку засобів радіоелектронної боротьби. За словами Сирського, у серпні зросла кількість ворожих дронів, які вдалося подавити РЕБ.

Наше завдання - постійне вдосконалення рішень і створення нових технологій. Робота зі знищення окупантів і їхнього потенціалу буде лише посилюватися

– додав він.

Нагадаємо

Спецпризначенці ГУР дронами знищили дороговартісне обладнання ППО окупантів у Криму. Уражено РЛС "Подльот" та модуль РЛМ-М комплексу "Небо-М", що значно послаблює можливості ворога.

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили НПС "Второво" у володимирській області рф. Станція перекачувала дизпаливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Олександр Сирський
Крим
Україна