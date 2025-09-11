Українські дрони у серпні вразили понад 60 тисяч цілей: Сирський провів щомісячну нараду

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем та підсумував результати бойового застосування дронів за останній місяць. Про це командувач повідомив у Telegram, пише УНН.

За його словами, безпілотники різних типів завдали противнику значних втрат як на передовій, так і в глибокому тилу. Йдеться про ураження складів боєприпасів, нафтопереробних заводів, систем ППО та іншої інфраструктури.

Наші дрони показали результативність і на фронті, і далеко за його межами. Це і знищення техніки, і ураження об’єктів логістики та забезпечення противника

За даними командування, протягом серпня українські дрони вразили понад 60 тисяч цілей, найбільше – завдяки дронам-камікадзе та ударним "крилам".

Втрати армії рф з початку року сягають майже 300 тисяч осіб - Сирський

Водночас противник намагається копіювати українські розробки, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Маємо справу з прямою технологічною гонкою, і переможе той, хто зможе не лише модернізувати, а й випереджати

Окремо він наголосив на важливості підготовки нових підрозділів у межах так званої "лінії дронів" та розвитку засобів радіоелектронної боротьби. За словами Сирського, у серпні зросла кількість ворожих дронів, які вдалося подавити РЕБ.

Наше завдання - постійне вдосконалення рішень і створення нових технологій. Робота зі знищення окупантів і їхнього потенціалу буде лише посилюватися