Українські дрони у серпні вразили понад 60 тисяч цілей: Сирський провів щомісячну нараду
Київ • УНН
Головком ЗСУ Сирський повідомив, що українські дрони у серпні вразили понад 60 тисяч цілей, завдавши значних втрат ворогу. Він також наголосив на важливості розвитку засобів РЕБ та підготовки нових підрозділів.
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем та підсумував результати бойового застосування дронів за останній місяць. Про це командувач повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
За його словами, безпілотники різних типів завдали противнику значних втрат як на передовій, так і в глибокому тилу. Йдеться про ураження складів боєприпасів, нафтопереробних заводів, систем ППО та іншої інфраструктури.
Наші дрони показали результативність і на фронті, і далеко за його межами. Це і знищення техніки, і ураження об’єктів логістики та забезпечення противника
За даними командування, протягом серпня українські дрони вразили понад 60 тисяч цілей, найбільше – завдяки дронам-камікадзе та ударним "крилам".
Водночас противник намагається копіювати українські розробки, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.
Маємо справу з прямою технологічною гонкою, і переможе той, хто зможе не лише модернізувати, а й випереджати
Окремо він наголосив на важливості підготовки нових підрозділів у межах так званої "лінії дронів" та розвитку засобів радіоелектронної боротьби. За словами Сирського, у серпні зросла кількість ворожих дронів, які вдалося подавити РЕБ.
Наше завдання - постійне вдосконалення рішень і створення нових технологій. Робота зі знищення окупантів і їхнього потенціалу буде лише посилюватися
Нагадаємо
Спецпризначенці ГУР дронами знищили дороговартісне обладнання ППО окупантів у Криму. Уражено РЛС "Подльот" та модуль РЛМ-М комплексу "Небо-М", що значно послаблює можливості ворога.
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили НПС "Второво" у володимирській області рф. Станція перекачувала дизпаливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу.