Втрати армії рф з початку року сягають майже 300 тисяч осіб - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про майже 300 тисяч втрат російської армії з початку 2025 року. Загальні втрати окупантів з лютого 2022 року перевищили мільйон військових.
Втрати росіян з початку 2025 року склали вже майже 300 тисяч осіб. Про це у вівторок, 9 вересня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, передає УНН.
Деталі
"Втрати російської армії від початку року вже сягають майже 300 тисяч (299 210) осіб. Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України. Дякую нашим воїнам, захисникам і захисницям, за професіоналізм. Боротьба триває. Слава Україні", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Загальні ж втрати армії загарбників з лютого 2022 року становлять вже понад мільйон військових.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про позитивні результати серпня 2025 року для Сил оборони, незважаючи на випробування. Українські військові відновили контроль над 58 кв. км території та завдали окупантам значних втрат у живій силі.
путін змінив стратегію війни після візиту до Китаю - The Times09.09.25, 08:19 • 4016 переглядiв