9 вересня, 19:32
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Втрати армії рф з початку року сягають майже 300 тисяч осіб - Сирський

Київ

 9 вересня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про майже 300 тисяч втрат російської армії з початку 2025 року. Загальні втрати окупантів з лютого 2022 року перевищили мільйон військових.

Втрати армії рф з початку року сягають майже 300 тисяч осіб - Сирський

Втрати росіян з початку 2025 року склали вже майже 300 тисяч осіб. Про це у вівторок, 9 вересня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

"Втрати російської армії від початку року вже сягають майже 300 тисяч (299 210) осіб. Ми нищимо ворога вдень і вночі. Кожен ліквідований окупант — це ще один крок до справжнього миру та безпеки для України. Дякую нашим воїнам, захисникам і захисницям, за професіоналізм. Боротьба триває. Слава Україні", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Загальні ж втрати армії загарбників з лютого 2022 року становлять вже понад мільйон військових.  

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про позитивні результати серпня 2025 року для Сил оборони, незважаючи на випробування. Українські військові відновили контроль над 58 кв. км території та завдали окупантам значних втрат у живій силі.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна