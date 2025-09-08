Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 2025

Противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень. Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Впродовж серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів

- заявив Сирський, додавши, що лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб.