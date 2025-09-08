Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 2025
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про позитивні результати серпня 2025 року для Сил оборони, незважаючи на випробування. Українські військові відновили контроль над 58 кв. км території та завдали окупантам значних втрат у живій силі.
Серпень 2025 року став для Сил оборони України місяцем великих випробувань, але на виході Україна отримала чимало позитивних результатів. Про це за результатами наради щодо підсумків діяльності Збройних Сил України у серпні повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Сирський, основні зусилля були спрямовані на стримуванні противника та завданні йому максимально можливих втрат.
Доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, як-то Лиманський, Добропільський, Покровський, Новопавлівський, і при цьому - застосувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати наші міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити вглиб росії
Він додав, що у той же час серпень став місяцем організаційних змін у Збройних Силах. Завершується перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають їхніх повноважень, а також приймають комплекти військ та смуги відповідальності. За словами Сирського, ця реформа починає приносити свої результати, а управління військами стає ефективнішим та результативнішим.
Але наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. Попри це, через дії Сил оборони, росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.
Я висловлюю глибоку вдячність нашим офіцерам, сержантам та, особливо, солдатам: їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів
Він додав, що серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час - до того це був місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль.
Противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень. Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Впродовж серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Україні створюють ешелоновану систему протидії російським безпілотникам.