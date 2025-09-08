$41.350.00
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 12346 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 27066 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 52019 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 69114 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 77150 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 114198 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 96259 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54205 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58386 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 2025

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про позитивні результати серпня 2025 року для Сил оборони, незважаючи на випробування. Українські військові відновили контроль над 58 кв. км території та завдали окупантам значних втрат у живій силі.

Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 2025

Серпень 2025 року став для Сил оборони України місяцем великих випробувань, але на виході Україна отримала чимало позитивних результатів. Про це за результатами наради щодо підсумків діяльності Збройних Сил України у серпні повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Сирський, основні зусилля були спрямовані на стримуванні противника та завданні йому максимально можливих втрат.

Доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, як-то Лиманський, Добропільський, Покровський, Новопавлівський, і при цьому - застосувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати наші міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити вглиб росії 

- написав Головком.

Він додав, що у той же час серпень став місяцем організаційних змін у Збройних Силах. Завершується перехід на корпусну систему, армійські корпуси набувають їхніх повноважень, а також приймають комплекти військ та смуги відповідальності. За словами Сирського, ця реформа починає приносити свої результати, а управління військами стає ефективнішим та результативнішим.

Але наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. Попри це, через дії Сил оборони, росіяни були змушені відтермінувати наступ на Запоріжжі та перекидати підрозділи морської піхоти на Донеччину.

Я висловлюю глибоку вдячність нашим офіцерам, сержантам та, особливо, солдатам: їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів

- написав Сирський.

Він додав, що серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час - до того це був місяць, коли окупанти сподівалися на свої прориви та докладали для цього максимальних зусиль.

Противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень. Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Впродовж серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів

- заявив Сирський, додавши, що лише за серпень втрати окупантів у живій силі склали 28 790 осіб.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що в Україні створюють ешелоновану систему протидії російським безпілотникам.

Євген Устименко

Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна