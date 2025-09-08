Это был месяц испытаний, позитивных изменений и результатов: Сырский раскрыл успехи ВСУ в августе 2025
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о позитивных результатах августа 2025 года для Сил обороны, несмотря на испытания. Украинские военные восстановили контроль над 58 кв. км территории и нанесли оккупантам значительные потери в живой силе.
Август 2025 года стал для Сил обороны Украины месяцем больших испытаний, но в итоге Украина получила немало положительных результатов. Об этом по результатам совещания по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в августе сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Как отметил Сырский, основные усилия были направлены на сдерживание противника и нанесение ему максимально возможных потерь.
Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее угрожающих направлениях, таких как Лиманское, Добропольское, Покровское, Новопавловское, и при этом - применять тактику активной обороны, восстанавливать утраченные территории, прикрывать наши города от ударов вражеских ракет и дронов, бить вглубь россии
Он добавил, что в то же время август стал месяцем организационных изменений в Вооруженных Силах. Завершается переход на корпусную систему, армейские корпуса приобретают их полномочия, а также принимают комплекты войск и полосы ответственности. По словам Сырского, эта реформа начинает приносить свои результаты, а управление войсками становится эффективнее и результативнее.
Но сейчас противник имеет трехкратное превосходство в силах и средствах, на основных направлениях сосредоточения своих усилий может превосходить в четыре-шесть раз. Несмотря на это, из-за действий Сил обороны, россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты на Донетчину.
Я выражаю глубокую благодарность нашим офицерам, сержантам и, особенно, солдатам: их профессиональные умения, стойкость, самоотверженность и храбрость ломают планы российских оккупантов
Он добавил, что август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время - до того это был месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия.
Противник применяет тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами, пытается просачиваться в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боестолкновений. В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов
