$41.350.00
48.160.03
ukenru
06:26 • 2590 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 12277 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 26995 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 51945 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 69053 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 77126 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 114143 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 96211 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 54198 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 58369 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Это был месяц испытаний, позитивных изменений и результатов: Сырский раскрыл успехи ВСУ в августе 2025

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о позитивных результатах августа 2025 года для Сил обороны, несмотря на испытания. Украинские военные восстановили контроль над 58 кв. км территории и нанесли оккупантам значительные потери в живой силе.

Это был месяц испытаний, позитивных изменений и результатов: Сырский раскрыл успехи ВСУ в августе 2025

Август 2025 года стал для Сил обороны Украины месяцем больших испытаний, но в итоге Украина получила немало положительных результатов. Об этом по результатам совещания по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в августе сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

Как отметил Сырский, основные усилия были направлены на сдерживание противника и нанесение ему максимально возможных потерь.

Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее угрожающих направлениях, таких как Лиманское, Добропольское, Покровское, Новопавловское, и при этом - применять тактику активной обороны, восстанавливать утраченные территории, прикрывать наши города от ударов вражеских ракет и дронов, бить вглубь россии 

- написал Главком.

Он добавил, что в то же время август стал месяцем организационных изменений в Вооруженных Силах. Завершается переход на корпусную систему, армейские корпуса приобретают их полномочия, а также принимают комплекты войск и полосы ответственности. По словам Сырского, эта реформа начинает приносить свои результаты, а управление войсками становится эффективнее и результативнее.

Но сейчас противник имеет трехкратное превосходство в силах и средствах, на основных направлениях сосредоточения своих усилий может превосходить в четыре-шесть раз. Несмотря на это, из-за действий Сил обороны, россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты на Донетчину.

Я выражаю глубокую благодарность нашим офицерам, сержантам и, особенно, солдатам: их профессиональные умения, стойкость, самоотверженность и храбрость ломают планы российских оккупантов

- написал Сырский.

Он добавил, что август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время - до того это был месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия.

Противник применяет тактику "ползучего" продвижения малыми пехотными группами, пытается просачиваться в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая боестолкновений. В то же время Силы обороны Украины имеют собственные успехи. В течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории, освобожден ряд населенных пунктов

- заявил Сырский, добавив, что только за август потери оккупантов в живой силе составили 28 790 человек.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что в Украине создают эшелонированную систему противодействия российским беспилотникам.

Евгений Устименко

Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина