російська армія втратила 950 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб
Київ • УНН
8 вересня російська армія втратила 950 військовослужбовців та десятки одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25 склали понад мільйон осіб.
Протягом минулої доби, 8 вересня російська армія на війні в Україні втратила 950 військовослужбовців, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1090010 (+950) осіб
- танків – 11169 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23261 (+3) од
- артилерійських систем – 32577 (+32) од
- РСЗВ – 1482 (+1) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226)
- крилаті ракети – 3691 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72)
- спеціальна техніка – 3963 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
За добу, 8 вересня на російсько-українському фронті відбулося 158 бойових зіткнень, окупанти задіяли 1952 дрони-камікадзе та здійснили 3449 обстрілів. На Покровському напрямку знешкоджено 137 окупантів та значну кількість ворожої техніки.
