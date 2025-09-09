$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 14292 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 27614 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 30168 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 25215 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 45895 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 26239 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 27154 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26852 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27447 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30381 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
російська армія втратила 950 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 52 перегляди

8 вересня російська армія втратила 950 військовослужбовців та десятки одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25 склали понад мільйон осіб.

російська армія втратила 950 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб

Протягом минулої доби, 8 вересня російська армія на війні в Україні втратила 950 військовослужбовців, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1090010 (+950) осіб
    • танків – 11169 (+1) од
      • бойових броньованих машин – 23261 (+3) од
        • артилерійських систем – 32577 (+32) од
          • РСЗВ – 1482 (+1) од
            • засоби ППО – 1217 (+0) од
              • літаків – 422 (+0) од
                • гелікоптерів – 341 (+0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226)
                    • крилаті ракети – 3691 (+0)
                      • кораблі / катери – 28 (+0)
                        • підводні човни – 1 (+0)
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72)
                            • спеціальна техніка – 3963 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              За добу, 8 вересня на російсько-українському фронті відбулося 158 бойових зіткнень, окупанти задіяли 1952 дрони-камікадзе та здійснили 3449 обстрілів. На Покровському напрямку знешкоджено 137 окупантів та значну кількість ворожої техніки.

                              російські підрозділи втрачають людей, не доїжджаючи до Покровська - АТЕШ09.09.25, 04:30 • 1398 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України
                              Україна