Российская армия потеряла 950 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб
Киев • УНН
8 сентября российская армия потеряла 950 военнослужащих и десятки единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.25 составили более миллиона человек.
За прошедшие сутки, 8 сентября, российская армия на войне в Украине потеряла 950 военнослужащих, а также десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1090010 (+950) человек
- танков – 11169 (+1) ед
- боевых бронированных машин – 23261 (+3) ед
- артиллерийских систем – 32577 (+32) ед
- РСЗО – 1482 (+1) ед
- средства ПВО – 1217 (+0) ед
- самолетов – 422 (+0) ед
- вертолетов – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 57504 (+226)
- крылатые ракеты – 3691 (+0)
- корабли / катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 61207 (+72)
- специальная техника – 3963 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
За сутки, 8 сентября, на российско-украинском фронте произошло 158 боевых столкновений, оккупанты задействовали 1952 дрона-камикадзе и совершили 3449 обстрелов. На Покровском направлении уничтожено 137 оккупантов и значительное количество вражеской техники.
