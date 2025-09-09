$41.220.13
Хранитель

Российская армия потеряла 950 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 556 просмотра

8 сентября российская армия потеряла 950 военнослужащих и десятки единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.25 составили более миллиона человек.

Российская армия потеряла 950 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки, 8 сентября, российская армия на войне в Украине потеряла 950 военнослужащих, а также десятки единиц вражеской техники и вооружения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1090010 (+950) человек
    • танков – 11169 (+1) ед
      • боевых бронированных машин – 23261 (+3) ед
        • артиллерийских систем – 32577 (+32) ед
          • РСЗО – 1482 (+1) ед
            • средства ПВО – 1217 (+0) ед
              • самолетов – 422 (+0) ед
                • вертолетов – 341 (+0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 57504 (+226)
                    • крылатые ракеты – 3691 (+0)
                      • корабли / катера – 28 (+0)
                        • подводные лодки – 1 (+0)
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 61207 (+72)
                            • специальная техника – 3963 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              За сутки, 8 сентября, на российско-украинском фронте произошло 158 боевых столкновений, оккупанты задействовали 1952 дрона-камикадзе и совершили 3449 обстрелов. На Покровском направлении уничтожено 137 оккупантов и значительное количество вражеской техники.

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины
                              Украина