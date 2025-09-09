$41.220.13
8 сентября, 17:31
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Хранитель

российские подразделения теряют людей, не доезжая до Покровска - АТЕШ

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Пятеро российских военных погибли вблизи Покровска. Официальная причина – нарушение правил безопасности, но солдаты в это не верят.

российские подразделения теряют людей, не доезжая до Покровска - АТЕШ

российские войска несут небоевые потери на подходе к Покровску: по меньшей мере пять военнослужащих из подразделений морской пехоты и десантников погибли. Официально причиной называют нарушение правил безопасности, однако сами солдаты этому не верят. Об этом информирует партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агенты "АТЕШ" сообщают о случаях небоевых потерь среди российских военнослужащих, перебрасываемых на покровское направление.

По имеющейся информации, погибли 3 солдата из 2-го взвода 59-го отдельного батальона морской пехоты 155-й обрМП и 2 солдата из 3-го десантно-штурмового батальона 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии

- говорится в сообщении.

"Официальная версия гибели - нарушение правил безопасности, но в нее не верит никто из солдат, и небезпочвенно. За последние несколько дней подобные случаи участились, и в целом идет уже на целый взвод", - добавили в "АТЕШ".

Напомним

В Луганске россияне проводят скрытую принудительную мобилизацию, сосредотачиваясь на учебных заведениях. Студентов забирают силой, отправляя на фронт без подготовки и надлежащего снаряжения.

Агенты "АТЕШ" уничтожили военную технику и инфраструктуру рф24.08.25, 09:37 • 4613 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Фейковые новости
Покровск
Луганск