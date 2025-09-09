российские подразделения теряют людей, не доезжая до Покровска - АТЕШ
Киев • УНН
Пятеро российских военных погибли вблизи Покровска. Официальная причина – нарушение правил безопасности, но солдаты в это не верят.
российские войска несут небоевые потери на подходе к Покровску: по меньшей мере пять военнослужащих из подразделений морской пехоты и десантников погибли. Официально причиной называют нарушение правил безопасности, однако сами солдаты этому не верят. Об этом информирует партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Агенты "АТЕШ" сообщают о случаях небоевых потерь среди российских военнослужащих, перебрасываемых на покровское направление.
По имеющейся информации, погибли 3 солдата из 2-го взвода 59-го отдельного батальона морской пехоты 155-й обрМП и 2 солдата из 3-го десантно-штурмового батальона 234-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии
"Официальная версия гибели - нарушение правил безопасности, но в нее не верит никто из солдат, и небезпочвенно. За последние несколько дней подобные случаи участились, и в целом идет уже на целый взвод", - добавили в "АТЕШ".
Напомним
В Луганске россияне проводят скрытую принудительную мобилизацию, сосредотачиваясь на учебных заведениях. Студентов забирают силой, отправляя на фронт без подготовки и надлежащего снаряжения.
Агенты "АТЕШ" уничтожили военную технику и инфраструктуру рф24.08.25, 09:37 • 4613 просмотров