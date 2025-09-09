російські підрозділи втрачають людей, не доїжджаючи до Покровська - АТЕШ
Київ • УНН
П'ятеро російських військових загинули поблизу Покровська. Офіційна причина – порушення правил безпеки, але солдати в це не вірять.
російські війська зазнають небойових втрат на підході до Покровська: щонайменше п’ять військових із підрозділів морпіхів та десантників загинули. Офіційно причиною називають порушення правил безпеки, однак самі солдати цьому не вірять. Про це інформує партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.
Деталі
Агенти "АТЕШ" повідомляють про випадки небойових втрат серед російських військовослужбовців, які перекидаються на покровський напрямок.
За наявною інформацією, загинули 3 солдати з 2-го взводу 59-го окремого батальйону морської піхоти 155-ї обрМП і 2 солдати з 3-го десантно-штурмового батальйону 234-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії
"Офіційна версія загибелі - порушення правил безпеки, але в неї не вірить ніхто з солдатів, і небезпідставно. За останні кілька днів подібні випадки почастішали, і в цілому йде вже на цілий взвод", - додали в "АТЕШ".
Нагадаємо
У Луганську росіяни проводять приховану примусову мобілізацію, зосереджуючись на навчальних закладах. Студентів забирають силою, відправляючи на фронт без підготовки та належного спорядження.
Агенти "АТЕШ" знищили військову техніку та інфраструктуру рф24.08.25, 09:37 • 4613 переглядiв