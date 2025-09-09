$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 10914 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 19222 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 23474 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 21305 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 42461 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 25279 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26405 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26606 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27214 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30198 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
російські підрозділи втрачають людей, не доїжджаючи до Покровська - АТЕШ

Київ • УНН

 • 16 перегляди

П'ятеро російських військових загинули поблизу Покровська. Офіційна причина – порушення правил безпеки, але солдати в це не вірять.

російські підрозділи втрачають людей, не доїжджаючи до Покровська - АТЕШ

російські війська зазнають небойових втрат на підході до Покровська: щонайменше п’ять військових із підрозділів морпіхів та десантників загинули. Офіційно причиною називають порушення правил безпеки, однак самі солдати цьому не вірять. Про це інформує партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Агенти "АТЕШ" повідомляють про випадки небойових втрат серед російських військовослужбовців, які перекидаються на покровський напрямок.

За наявною інформацією, загинули 3 солдати з 2-го взводу 59-го окремого батальйону морської піхоти 155-ї обрМП і 2 солдати з 3-го десантно-штурмового батальйону 234-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії

- йдеться у повідомленні.

"Офіційна версія загибелі - порушення правил безпеки, але в неї не вірить ніхто з солдатів, і небезпідставно. За останні кілька днів подібні випадки почастішали, і в цілому йде вже на цілий взвод", - додали в "АТЕШ".

Нагадаємо

У Луганську росіяни проводять приховану примусову мобілізацію, зосереджуючись на навчальних закладах. Студентів забирають силою, відправляючи на фронт без підготовки та належного спорядження.

Агенти "АТЕШ" знищили військову техніку та інфраструктуру рф24.08.25, 09:37 • 4613 переглядiв

Віта Зеленецька

