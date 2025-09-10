Потери армии РФ с начала года достигают почти 300 тысяч человек - Сырский

Потери россиян с начала 2025 года составили уже почти 300 тысяч человек. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, передает УНН.

Детали

"Потери российской армии с начала года уже достигают почти 300 тысяч (299 210) человек. Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант — это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины. Спасибо нашим воинам, защитникам и защитницам, за профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине", - написал он на своей странице в Facebook.

Общие же потери армии захватчиков с февраля 2022 года составляют уже более миллиона военных.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о положительных результатах августа 2025 года для Сил обороны, несмотря на испытания. Украинские военные восстановили контроль над 58 кв. км территории и нанесли оккупантам значительные потери в живой силе.

