9 сентября, 19:32 • 15781 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 24842 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 28501 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 19128 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 46404 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 75561 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 61459 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 37304 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30760 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29856 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Потери армии РФ с начала года достигают почти 300 тысяч человек - Сырский

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о почти 300 тысячах потерь российской армии с начала 2025 года. Общие потери оккупантов с февраля 2022 года превысили миллион военных.

Потери армии РФ с начала года достигают почти 300 тысяч человек - Сырский

Потери россиян с начала 2025 года составили уже почти 300 тысяч человек. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, передает УНН.

Детали

"Потери российской армии с начала года уже достигают почти 300 тысяч (299 210) человек. Мы уничтожаем врага днем и ночью. Каждый ликвидированный оккупант — это еще один шаг к настоящему миру и безопасности для Украины. Спасибо нашим воинам, защитникам и защитницам, за профессионализм. Борьба продолжается. Слава Украине", - написал он на своей странице в Facebook.

Общие же потери армии захватчиков с февраля 2022 года составляют уже более миллиона военных.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о положительных результатах августа 2025 года для Сил обороны, несмотря на испытания. Украинские военные восстановили контроль над 58 кв. км территории и нанесли оккупантам значительные потери в живой силе.

Путин изменил стратегию войны после визита в Китай - The Times09.09.25, 08:19 • 4028 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина