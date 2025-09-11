Украинские дроны в августе поразили более 60 тысяч целей: Сырский провел ежемесячное совещание

$41.120.13
48.240.05
ukenru
07:11 • 2222 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 15538 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 33660 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 78388 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 44041 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 44553 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 41209 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 77116 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 96933 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72750 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.8м/с
41%
756мм
Популярные новости
Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны10 сентября, 22:00 • 10787 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video11 сентября, 01:25 • 22286 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 11462 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 11225 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 6394 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 15514 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 78362 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 77098 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 56860 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 96916 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 498 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 21191 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 86096 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 77887 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 73640 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
Хранитель
Твиттер
Шахед-136

Украинские дроны в августе поразили более 60 тысяч целей: Сырский провел ежемесячное совещание

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Главком ВСУ Сырский сообщил, что украинские дроны в августе поразили более 60 тысяч целей, нанеся значительные потери врагу. Он также подчеркнул важность развития средств РЭБ и подготовки новых подразделений.

Украинские дроны в августе поразили более 60 тысяч целей: Сырский провел ежемесячное совещание

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем и подвел итоги боевого применения дронов за последний месяц. Об этом командующий сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, беспилотники различных типов нанесли противнику значительные потери как на передовой, так и в глубоком тылу. Речь идет о поражении складов боеприпасов, нефтеперерабатывающих заводов, систем ПВО и другой инфраструктуры.

Наши дроны показали результативность и на фронте, и далеко за его пределами. Это и уничтожение техники, и поражение объектов логистики и обеспечения противника

- отметил Сырский.

По данным командования, в течение августа украинские дроны поразили более 60 тысяч целей, больше всего - благодаря дронам-камикадзе и ударным "крыльям".

Потери армии РФ с начала года достигают почти 300 тысяч человек - Сырский10.09.25, 04:32 • 4806 просмотров

В то же время противник пытается копировать украинские разработки, в частности в сфере дронов-перехватчиков. 

Имеем дело с прямой технологической гонкой, и победит тот, кто сможет не только модернизировать, но и опережать 

- подчеркнул главнокомандующий.

Отдельно он отметил важность подготовки новых подразделений в рамках так называемой "линии дронов" и развития средств радиоэлектронной борьбы. По словам Сырского, в августе возросло количество вражеских дронов, которые удалось подавить РЭБ.

Наша задача - постоянное совершенствование решений и создание новых технологий. Работа по уничтожению оккупантов и их потенциала будет только усиливаться

- добавил он.

Напомним

Спецназовцы ГУР дронами уничтожили дорогостоящее оборудование ПВО оккупантов в Крыму. Поражены РЛС "Подлет" и модуль РЛМ-М комплекса "Небо-М", что значительно ослабляет возможности врага.

Силы беспилотных систем ВСУ поразили НПС "Второво" во Владимирской области РФ. Станция перекачивала дизтопливо в московский кольцевой нефтепродуктопровод.

Степан Гафтко

Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Крым
Украина