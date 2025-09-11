Украинские дроны в августе поразили более 60 тысяч целей: Сырский провел ежемесячное совещание

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем и подвел итоги боевого применения дронов за последний месяц. Об этом командующий сообщил в Telegram, пишет УНН.

По его словам, беспилотники различных типов нанесли противнику значительные потери как на передовой, так и в глубоком тылу. Речь идет о поражении складов боеприпасов, нефтеперерабатывающих заводов, систем ПВО и другой инфраструктуры.

Наши дроны показали результативность и на фронте, и далеко за его пределами. Это и уничтожение техники, и поражение объектов логистики и обеспечения противника

По данным командования, в течение августа украинские дроны поразили более 60 тысяч целей, больше всего - благодаря дронам-камикадзе и ударным "крыльям".

Потери армии РФ с начала года достигают почти 300 тысяч человек - Сырский

В то же время противник пытается копировать украинские разработки, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

Имеем дело с прямой технологической гонкой, и победит тот, кто сможет не только модернизировать, но и опережать

Отдельно он отметил важность подготовки новых подразделений в рамках так называемой "линии дронов" и развития средств радиоэлектронной борьбы. По словам Сырского, в августе возросло количество вражеских дронов, которые удалось подавить РЭБ.

Наша задача - постоянное совершенствование решений и создание новых технологий. Работа по уничтожению оккупантов и их потенциала будет только усиливаться