Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск

В ночь на 12 сентября беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

приморск - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого рф обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит россии примерно 15 млрд долларов

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета рф от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.

Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций рф - "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставку сырой нефти в порт-терминал усть-луга.

СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти - каждый такой "хлопок" бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир