Эксклюзив
09:11 • 3464 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 11988 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 10473 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 12496 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 36464 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 38745 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52112 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 79993 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39979 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 31020 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Это привело к пожарам на судне и насосной станции, приостановив отгрузку нефти и вызвав значительные ежедневные потери для бюджета рф.

Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск

В ночь на 12 сентября беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Этой ночью беспилотники СБУ поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

приморск - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого рф обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках. Через порт ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти, что приносит россии примерно 15 млрд долларов

- говорят источники.

В результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета рф от прекращения экспорта могут составлять до 41 млн долларов.

Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций рф - "НПС-3", НПС "Андреаполь" и "НПС-7". Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставку сырой нефти в порт-терминал усть-луга.

СБУ первой начала системно вводить так называемые дроновые санкции против российской нефтяной отрасли. Они перекрывают поток нефтедолларов в бюджет агрессора. А поскольку экономика РФ держится на нефти - каждый такой "хлопок" бьет по их способности воевать против нашего государства. Эти санкции будут продолжаться до тех пор, пока в Украине не наступит справедливый мир

- сказал источник в СБУ.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития Сил беспилотных систем и подвел итоги боевого применения дронов за последний месяц.

Павел Башинский

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
Служба безопасности Украины
Александр Сырский
Украина