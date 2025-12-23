Атака на Киев 23 декабря: обломки повредили жилой дом, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева обломки упали возле жилого дома, повредив окна на пятом этаже. Два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.
В результате российской атаки на Киев 23 ноября зафиксировано падение обломков возле жилого дома в Святошинском районе. Об этом сообщил в Telegram городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Подробности
В Святошинском районе обломки упали возле жилого дома. По предварительной информации, повреждены окна на уровне пятого этажа. Экстренные службы направляются на место
В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате удара есть повреждения остекления окон многоэтажного дома - также заблокированы люди в квартире.
Также Ткаченко сообщил об одной пострадавшей, но позже Кличко уточнил, что пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.
Напомним
Утром 23 декабря россияне совершили комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. В ряде областей были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.