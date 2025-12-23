Атака рф на Київ 23 грудня: уламки пошкодили житловий будинок, є постраждалі
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва уламки впали біля житлового будинку, пошкодивши вікна на п'ятому поверсі. Двоє людей постраждали, їм надається медична допомога.
Внаслідок російської атаки на Київ 23 листопада зафіксовано падіння уламків біля житлового будинку у Святошинському районі. Про це повідомив в Telegram міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
У Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку. За попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху. Екстрені служби прямують на місце
Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок удару є пошкодження скління вікон багатоповерхового будинку - також заблоковані люди в квартирі.
Також Ткаченко повідомив про одну постраждалу, але пізніше Кличко уточнив, що постраждало двоє людей. Їм надається медична допомога.
Нагадаємо
Вранці 23 грудня росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні, спричинивши вибухи та пошкодження цивільної інфраструктури. У низці областей було застосовано екстрені та аварійні відключення електроенергії.