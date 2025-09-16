Четверть боев на фронте пришлась на Покровское направление: карта от Генштаба

Четверть из 208 боев на фронте за прошедшие сутки пришлась на Покровское направление, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 16 сентября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за вчера зафиксировано 208 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 69 авиационных ударов, сбросив 130 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4795 обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5865 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, пункт управления и артиллерийское средство российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений. Враг нанес один ракетный и 5 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 14 управляемых бомб, совершил 155 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 20 боестолкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного, Отрадного и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголового, Колодязей, Торского.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 17 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Орехово-Васильевки и в направлении Николаевки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Катериновки и в направлении Иванополья, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Шевченко, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Золотого Колодца, Вольного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Проминя, Зверового, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Филии.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки противника вблизи населенных пунктов Ялта, Шевченко, Камышеваха, Вороне, Терновое, Новоивановка и в направлении Филии, Ивановки, Искры, Январского, Ольговского, Полтавки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении противник дважды наступал, в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки оккупантов.

