Нефть продолжает дорожать после ударов по российским НПЗ

Цены на нефть продолжили рост в понедельник на фоне того, как инвесторы оценивали последствия поражения беспилотниками российских НПЗ, что может нарушить экспорт нефти и топлива, а также следили за ростом спроса на топливо в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов, или 0,7%, до $67,46 за баррель к 06:22 по Гринвичу (09:22 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговались на уровне $63,17 за баррель, повысившись на 48 центов.

Оба контракта выросли более чем на 1% на прошлой неделе на фоне увеличения поражений российской нефтяной инфраструктуры, включая крупнейший нефтеотгрузочный терминал в Приморске и НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", один из двух крупнейших НПЗ в России.

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожар

В Приморске есть возможности перевалки около 1 миллиона баррелей нефти в сутки, что делает его ключевым экспортным узлом для российской нефти и крупнейшим портом на западе России, пишет издание. Тем временем Киришский НПЗ, эксплуатируемый "Сургутнефтегазом", перерабатывает около 17,7 миллиона тонн российской нефти в год, или 355 000 баррелей в сутки, что составляет 6,4% общего объема производства страны.

"Если мы видим стратегический сдвиг Украины в отношении инфраструктуры экспорта российской нефти, это повышает риски для прогнозов", - сказал аналитик IG Markets Тони Сикамор, несмотря на опасения по поводу избыточного предложения в связи с планами ОПЕК+ по наращиванию добычи.

Нефтяная компания в Башкортостане (Россия) сохранит уровень добычи, несмотря на атаку беспилотников в субботу, заявил губернатор региона Радий Хабиров.

Давление на Россию растет на фоне того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье повторил, что готов ввести санкции против России, но Европа должна действовать пропорционально с Соединенными Штатами, указывает издание.

Инвесторы также следят за торговыми переговорами между США и Китаем в Мадриде, которые начались в воскресенье на фоне требований Вашингтона о введении союзниками пошлин на импорт из Китая в связи с закупками российской нефти.

На прошлой неделе более слабые данные о создании рабочих мест и росте инфляции в США вызвали опасения относительно экономического роста в крупнейшей экономике мира и потребителя нефти, несмотря на то, что Федеральная резервная система, вероятно, снизит процентные ставки на своем заседании 16-17 сентября, отмечает издание.

"Это ощутимо для врага": Зеленский рассказал об эффективных ударах по нефтяным объектам россии