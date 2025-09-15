Нефть продолжает дорожать после ударов по российским НПЗ

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 7032 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 8788 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 13620 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 21558 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 45913 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67998 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102722 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85375 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83651 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46412 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
77%
755мм
Популярные новости
«Вернулся в Украину»: в Румынии объяснили, почему истребители F-16 не сбили российский дрон14 сентября, 21:07 • 10043 просмотра
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 10804 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 11261 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 7186 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 9260 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 6998 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 13120 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 91504 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 63739 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 60225 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Сергей Брин
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Румыния
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 19998 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 26892 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 75738 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 59227 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 107848 просмотра
Актуальное
Старлинк
Хранитель
Фокс Ньюс
FAB-250
Шахед-136

Нефть продолжает дорожать после ударов по российским НПЗ

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли на фоне ударов беспилотниками по российским НПЗ и роста спроса на топливо в США. Инвесторы оценивают последствия атак на экспорт нефти и топлива из России.

Нефть продолжает дорожать после ударов по российским НПЗ

Цены на нефть продолжили рост в понедельник на фоне того, как инвесторы оценивали последствия поражения беспилотниками российских НПЗ, что может нарушить экспорт нефти и топлива, а также следили за ростом спроса на топливо в США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 47 центов, или 0,7%, до $67,46 за баррель к 06:22 по Гринвичу (09:22 по Киеву), тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate торговались на уровне $63,17 за баррель, повысившись на 48 центов.

Оба контракта выросли более чем на 1% на прошлой неделе на фоне увеличения поражений российской нефтяной инфраструктуры, включая крупнейший нефтеотгрузочный терминал в Приморске и НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", один из двух крупнейших НПЗ в России.

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожар14.09.25, 07:31 • 16411 просмотров

В Приморске есть возможности перевалки около 1 миллиона баррелей нефти в сутки, что делает его ключевым экспортным узлом для российской нефти и крупнейшим портом на западе России, пишет издание. Тем временем Киришский НПЗ, эксплуатируемый "Сургутнефтегазом", перерабатывает около 17,7 миллиона тонн российской нефти в год, или 355 000 баррелей в сутки, что составляет 6,4% общего объема производства страны.

"Если мы видим стратегический сдвиг Украины в отношении инфраструктуры экспорта российской нефти, это повышает риски для прогнозов", - сказал аналитик IG Markets Тони Сикамор, несмотря на опасения по поводу избыточного предложения в связи с планами ОПЕК+ по наращиванию добычи.

Нефтяная компания в Башкортостане (Россия) сохранит уровень добычи, несмотря на атаку беспилотников в субботу, заявил губернатор региона Радий Хабиров.

Давление на Россию растет на фоне того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье повторил, что готов ввести санкции против России, но Европа должна действовать пропорционально с Соединенными Штатами, указывает издание.

Инвесторы также следят за торговыми переговорами между США и Китаем в Мадриде, которые начались в воскресенье на фоне требований Вашингтона о введении союзниками пошлин на импорт из Китая в связи с закупками российской нефти.

На прошлой неделе более слабые данные о создании рабочих мест и росте инфляции в США вызвали опасения относительно экономического роста в крупнейшей экономике мира и потребителя нефти, несмотря на то, что Федеральная резервная система, вероятно, снизит процентные ставки на своем заседании 16-17 сентября, отмечает издание.

"Это ощутимо для врага": Зеленский рассказал об эффективных ударах по нефтяным объектам россии14.09.25, 19:29 • 6024 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Федеральная резервная система
ОПЕК
Дональд Трамп
Мадрид
Китай
Соединённые Штаты
Украина