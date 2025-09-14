$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 25751 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 55886 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 59925 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 51749 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 63204 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 37413 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 63438 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 61817 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38234 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37269 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
публикации
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожар

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Три беспилотника сбиты в районе города Кириши, их обломки вызвали пожар на территории завода местного НПЗ. По сообщениям чиновников, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожар

Дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские паблики.

Подробности

Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что три беспилотника в районе города Кириши были сбиты, однако их обломки вызвали пожар на территории предприятия.

Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет

- написал чиновник.

Справочно

Киришский нефтеперерабатывающий завод входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет более 20 миллионов тонн нефти в год.

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира