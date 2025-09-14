Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожар
Киев • УНН
Три беспилотника сбиты в районе города Кириши, их обломки вызвали пожар на территории завода местного НПЗ. По сообщениям чиновников, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские паблики.
Подробности
Губернатор области Александр Дрозденко сообщил, что три беспилотника в районе города Кириши были сбиты, однако их обломки вызвали пожар на территории предприятия.
Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет
Справочно
Киришский нефтеперерабатывающий завод входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет более 20 миллионов тонн нефти в год.
