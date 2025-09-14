$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 24739 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 53642 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 58500 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 50879 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 62452 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 37224 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 62773 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 61397 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38167 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37209 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежу

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Три безпілотники збито в районі міста кіріші, їхні уламки спричинили пожежу на території заводу місцевого НПЗ. За повідомленнями чиновників, займання ліквідовано, постраждалих немає.

Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежу

Дрони атакували Киришський НПЗ у ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські пабліки.

Деталі

Губернатор області олександр дрозденко повідомив, що троє безпілотників у районі міста кіріші були збиті, проте їхні уламки викликали пожежу на території підприємства.

Займання на території заводу КІНЕФ, яке сталося через падіння уламків безпілотника, ліквідовано. Постраждалих немає

- написав чиновник.

Довідково

Кірішський нафтопереробний завод входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів росії. Його потужність становить понад 20 мільйонів тонн нафти на рік.

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу