Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежу
Київ • УНН
Три безпілотники збито в районі міста кіріші, їхні уламки спричинили пожежу на території заводу місцевого НПЗ. За повідомленнями чиновників, займання ліквідовано, постраждалих немає.
Дрони атакували Киришський НПЗ у ленінградській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські пабліки.
Деталі
Губернатор області олександр дрозденко повідомив, що троє безпілотників у районі міста кіріші були збиті, проте їхні уламки викликали пожежу на території підприємства.
Займання на території заводу КІНЕФ, яке сталося через падіння уламків безпілотника, ліквідовано. Постраждалих немає
Довідково
Кірішський нафтопереробний завод входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів росії. Його потужність становить понад 20 мільйонів тонн нафти на рік.
