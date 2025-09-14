"Это ощутимо для врага": Зеленский рассказал об эффективных ударах по нефтяным объектам россии

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов, которые наносят россии значительные потери – на фронте, в приграничных регионах, а также на территории самой страны-агрессора благодаря дальнобойным ударам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение главы государства.

Как отметил Зеленский, наиболее эффективные санкции, которые действуют быстрее всего, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах.

Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль – и это существенно ограничивает войну. российская война – это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов

Он поблагодарил спецназовцев Службы безопасности Украины, недавно осуществивших операцию по удару по приморску – там расположен крупнейший нефтяной терминал россии на Балтийском море.

Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт усть-луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок. Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР