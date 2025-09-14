$41.310.00
Эксклюзив
13:13 • 7328 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Это ощутимо для врага": Зеленский рассказал об эффективных ударах по нефтяным объектам россии

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Президент поблагодарил воинов за значительные потери, нанесенные россии на фронте и в тылу. Он отметил эффективность ударов по российским нефтяным объектам, что ограничивает финансирование войны.

"Это ощутимо для врага": Зеленский рассказал об эффективных ударах по нефтяным объектам россии

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов, которые наносят россии значительные потери – на фронте, в приграничных регионах, а также на территории самой страны-агрессора благодаря дальнобойным ударам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение главы государства.

Подробности

Как отметил Зеленский, наиболее эффективные санкции, которые действуют быстрее всего, – это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах.

Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль – и это существенно ограничивает войну. российская война – это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов

- заявил президент.

Он поблагодарил спецназовцев Службы безопасности Украины, недавно осуществивших операцию по удару по приморску – там расположен крупнейший нефтяной терминал россии на Балтийском море.

Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага. Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт усть-луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок. Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР 

- сказал Зеленский.

Напомним

13 сентября ударные БПЛА Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли поражение критически важному для российского ВПК предприятию химической промышленности рф. Речь идет о ПАО "Метафракс Кемикалс" в пермском крае рф.

Атаку на предприятие в Пермском крае подтвердил губернатор региона. Он заявил, что пострадавших нет, а само предприятие работает в штатном режиме.

Также УНН сообщал, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение завода "Киришинефтеоргсинтез" в ленинградской области россии. Это произошло в ночь на 14 сентября текущего года.

Евгений Устименко

Украина