російський завод у пермському краї зазнав атаки безпілотника: деталі
Київ • УНН
Голова пермського краю дмитро махонін підтвердив атаку БПЛА на промислове підприємство в губасі. Постраждалих немає, завод працює в штатному режимі.
У росії визнали факт атаки заводу у пермському краї. Про це повідомив у Telegram голова регіону дмитро махонін, передає УНН.
Деталі
Як зазначив чиновник, на одне з промислових підприємств населеного пункту губаха було здійснено удар за допомогою БПЛА. За його словами, йдеться про нібито український безпілотник.
Постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі. На місці працюють оперативні служби. Безпеці мешканців нічого не загрожує
Зазначається, що дане підприємство займається виробництвом метанолу. Це легкозаймиста речовина, що може спричинити сліпоту або смерть при потраплянні всередину організму.
Нагадаємо
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження заводу "Киришинефтеоргсинтез" у ленінградській області росії. Це сталось у ніч на 14 вересня поточного року. Дане підприємство виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів та забезпечує потреби російської армії.