російський завод у пермському краї зазнав атаки безпілотника: деталі

$41.310.00
48.270.00
ukenru
09:08 • 6854 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 37521 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 74073 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 62298 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 72335 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 40056 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 70175 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 65813 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39288 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 38433 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
5.6м/с
32%
758мм
Популярнi новини
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України14 вересня, 02:31 • 17574 перегляди
Рубіо про атаку російських дронів на Польщу: це неприйнятно, але є сумніви щодо цілей14 вересня, 03:08 • 8182 перегляди
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo14 вересня, 04:31 • 11297 перегляди
Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла14 вересня, 05:23 • 7186 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу10:26 • 5114 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 72912 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 45830 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 45273 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 70175 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 42839 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 2060 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 19053 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 65813 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 51965 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 99944 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
The Guardian
Шахед-136
Bild

російський завод у пермському краї зазнав атаки безпілотника: деталі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Голова пермського краю дмитро махонін підтвердив атаку БПЛА на промислове підприємство в губасі. Постраждалих немає, завод працює в штатному режимі.

російський завод у пермському краї зазнав атаки безпілотника: деталі

У росії визнали факт атаки заводу у пермському краї. Про це повідомив у Telegram голова регіону дмитро махонін, передає УНН.

Деталі

Як зазначив чиновник, на одне з промислових підприємств населеного пункту губаха було здійснено удар за допомогою БПЛА. За його словами, йдеться про нібито український безпілотник.

Постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі. На місці працюють оперативні служби. Безпеці мешканців нічого не загрожує

 - заявив він.

Зазначається, що дане підприємство займається виробництвом метанолу. Це легкозаймиста речовина, що може спричинити сліпоту або смерть при потраплянні всередину організму.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження заводу "Киришинефтеоргсинтез" у ленінградській області росії. Це сталось у ніч на 14 вересня поточного року. Дане підприємство виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів та забезпечує потреби російської армії.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна