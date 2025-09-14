российский завод в пермском крае подвергся атаке беспилотника: детали

В россии признали факт атаки завода в пермском крае. Об этом сообщил в Telegram глава региона дмитрий махонин, передает УНН.

Как отметил чиновник, на одно из промышленных предприятий населенного пункта губаха был нанесен удар с помощью БПЛА. По его словам, речь идет о якобы украинском беспилотнике.

Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. На месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает