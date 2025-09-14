российский завод в пермском крае подвергся атаке беспилотника: детали
Киев • УНН
Глава пермского края дмитрий махонин подтвердил атаку БПЛА на промышленное предприятие в губахе. Пострадавших нет, завод работает в штатном режиме.
В россии признали факт атаки завода в пермском крае. Об этом сообщил в Telegram глава региона дмитрий махонин, передает УНН.
Подробности
Как отметил чиновник, на одно из промышленных предприятий населенного пункта губаха был нанесен удар с помощью БПЛА. По его словам, речь идет о якобы украинском беспилотнике.
Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. На месте работают оперативные службы. Безопасности жителей ничего не угрожает
Отмечается, что данное предприятие занимается производством метанола. Это легковоспламеняющееся вещество, которое может вызвать слепоту или смерть при попадании внутрь организма.
Напомним
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение завода "Киришинефтеоргсинтез" в ленинградской области россии. Это произошло в ночь на 14 сентября текущего года. Данное предприятие производит около 80 наименований нефтепродуктов и обеспечивает потребности российской армии.