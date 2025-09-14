Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф

13 вересня ударні БПЛА Головного управління розвідки здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості рф та другий за розміром на росії виробник хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс" в пермському краї рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в ГУР.

Деталі

За попередньою інформацією пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду. Варто зазначити, що продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід.

Підприємство розташоване на відстані 1600 км від ДКУ. Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.

Нагадаємо

Атаку на підприємство у пермському краї підтвердив губернатор регіону. Він заявив, що постраждалих немає, а саме підприємство працює в штатному режимі.

Також УНН повідомляв, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження заводу "Киришинефтеоргсинтез" у ленінградській області росії. Це сталось у ніч на 14 вересня поточного року.