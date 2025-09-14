Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф

$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 58 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
09:08 • 8856 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 39731 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 75827 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 63718 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 73572 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 40459 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 71199 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 66381 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39420 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
День "Обійми свого собаку" та День пам’яті жертв фашизму: що ще відзначають 14 вересня14 вересня, 03:30 • 5304 перегляди
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo14 вересня, 04:31 • 12257 перегляди
Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла14 вересня, 05:23 • 9058 перегляди
Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні07:52 • 4184 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу10:26 • 8512 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 73965 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 46746 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 46058 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 71199 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 43580 перегляди
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 3102 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 19514 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 66384 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 52378 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 100372 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Це підприємство є другим за розміром виробником хімічної продукції органічного синтезу в росії.

Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф

13 вересня ударні БПЛА Головного управління розвідки здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості рф та другий за розміром на росії виробник хімічної продукції органічного синтезу - ПАТ "Метафракс Кемикалс" в пермському краї рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в ГУР.

Деталі

За попередньою інформацією пошкоджено обладнання для виробництва карбаміду. Варто зазначити, що продуктами підприємства є основні складові для виготовлення вибухових речовин: уротропін, метанол, пентрит, карбамід.

Підприємство розташоване на відстані 1600 км від ДКУ. Операцію реалізовано Силами безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО.

Нагадаємо

Атаку на підприємство у пермському краї підтвердив губернатор регіону. Він заявив, що постраждалих немає, а саме підприємство працює в штатному режимі.

Також УНН повідомляв, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження заводу "Киришинефтеоргсинтез" у ленінградській області росії. Це сталось у ніч на 14 вересня поточного року.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України