Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
09:08 • 8800 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 39678 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 75790 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 63688 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 73552 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 40453 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 71173 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 66371 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39419 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
День "Обними свою собаку" и День памяти жертв фашизма: что еще отмечают 14 сентября
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожар
Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло
Маск призвал к смене британского правительства на масштабном митинге в Лондоне
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Ким Чен Ын
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Великобритания
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Это предприятие является вторым по величине производителем химической продукции органического синтеза в россии.

Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф

13 сентября ударные БПЛА Главного управления разведки нанесли поражение критически важному для российского ВПК предприятию химической промышленности рф и второму по величине в россии производителю химической продукции органического синтеза - ПАО "Метафракс Кемикалс" в пермском крае рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в ГУР.

Детали

По предварительной информации повреждено оборудование для производства карбамида. Стоит отметить, что продуктами предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.

Предприятие расположено на расстоянии 1600 км от ГКУ. Операция реализована Силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО.

Напомним

Атаку на предприятие в Пермском крае подтвердил губернатор региона. Он заявил, что пострадавших нет, а само предприятие работает в штатном режиме.

Также УНН сообщал, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение завода "Киришинефтеоргсинтез" в ленинградской области россии. Это произошло в ночь на 14 сентября текущего года.

Павел Башинский

