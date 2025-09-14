Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
Киев • УНН
Это предприятие является вторым по величине производителем химической продукции органического синтеза в россии.
13 сентября ударные БПЛА Главного управления разведки нанесли поражение критически важному для российского ВПК предприятию химической промышленности рф и второму по величине в россии производителю химической продукции органического синтеза - ПАО "Метафракс Кемикалс" в пермском крае рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в ГУР.
Детали
По предварительной информации повреждено оборудование для производства карбамида. Стоит отметить, что продуктами предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.
Предприятие расположено на расстоянии 1600 км от ГКУ. Операция реализована Силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО.
Напомним
Атаку на предприятие в Пермском крае подтвердил губернатор региона. Он заявил, что пострадавших нет, а само предприятие работает в штатном режиме.
Также УНН сообщал, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение завода "Киришинефтеоргсинтез" в ленинградской области россии. Это произошло в ночь на 14 сентября текущего года.