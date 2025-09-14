"Це відчутно для ворога": Зеленський розповів про ефективні удари по нафтових об'єктах росії

Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам, які завдають росії значимих втрат - на фронті, у прикордонних регіонах, а також на території самої країни-агресора завдяки далекобійним ударам. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави.

Деталі

Як зазначив Зеленський, найбільш ефективні санкції, які діють найшвидше, - це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах.

Суттєво обмежили російську нафтову галузь - і це суттєво обмежує війну. російська війна - це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів - заявив президент.

Він подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, що нещодавно здійснили операцію з удару по приморську - там розташований найбільший нафтовий термінал росії на Балтійському морі.

Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт усть-луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР - сказав Зеленський.

Нагадаємо

13 вересня ударні БПЛА Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості рф. Йдеться про ПАТ "Метафракс Кемикалс" в пермському краї рф.

Атаку на підприємство у пермському краї підтвердив губернатор регіону. Він заявив, що постраждалих немає, а саме підприємство працює в штатному режимі.

Також УНН повідомляв, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження заводу "Киришинефтеоргсинтез" у ленінградській області росії. Це сталось у ніч на 14 вересня поточного року.