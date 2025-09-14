$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 6330 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 16631 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 48780 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 83545 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 70120 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 77271 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 42142 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 76219 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 69622 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39863 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
"Це відчутно для ворога": Зеленський розповів про ефективні удари по нафтових об'єктах росії

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент подякував воїнам за значні втрати, завдані росії на фронті та в тилу. Він наголосив на ефективності ударів по російських нафтових об'єктах, що обмежує фінансування війни.

"Це відчутно для ворога": Зеленський розповів про ефективні удари по нафтових об'єктах росії

Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам, які завдають росії значимих втрат - на фронті, у прикордонних регіонах, а також на території самої країни-агресора завдяки далекобійним ударам. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення глави держави.

Деталі

Як зазначив Зеленський, найбільш ефективні санкції, які діють найшвидше, - це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах.

Суттєво обмежили російську нафтову галузь - і це суттєво обмежує війну. російська війна - це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів

- заявив президент.

Він подякував спецпризначенцям Служби безпеки України, що нещодавно здійснили операцію з удару по приморську - там розташований найбільший нафтовий термінал росії на Балтійському морі.

Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт усть-луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

13 вересня ударні БПЛА Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили ураження критично важливого для російського ВПК підприємства хімічної промисловості рф. Йдеться про ПАТ "Метафракс Кемикалс" в пермському краї рф.

Атаку на підприємство у пермському краї підтвердив губернатор регіону. Він заявив, що постраждалих немає, а саме підприємство працює в штатному режимі.

Також УНН повідомляв, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження заводу "Киришинефтеоргсинтез" у ленінградській області росії. Це сталось у ніч на 14 вересня поточного року.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна