Нафта продовжує дорожчати після уражень російських НПЗ
Київ • УНН
Ф'ючерси на нафту Brent та WTI зросли на тлі уражень безпілотниками по російських НПЗ та зростання попиту на пальне у США. Інвестори оцінюють наслідки атак на експорт нафти та палива з росії.
Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, на тлі того, як інвестори оцінювали наслідки ураження безпілотниками російських НПЗ, що може порушити експорт нафти та палива, а також стежили за зростанням попиту на пальне у США, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 47 центів, або 0,7%, до $67,46 за барель до 06:22 за Гринвічем (09:22 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на рівні $63,17 за барель, підвищившись на 48 центів.
Обидва контракти зросли більш ніж на 1% минулого тижня на тлі збільшення уражень російської нафтової інфраструктури, включаючи найбільший нафтовідвантажувальний термінал у приморську та НПЗ "киришинефтеоргсинтез", один із двох найбільших НПЗ у росії.
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежу14.09.25, 07:31 • 16408 переглядiв
У приморську є можливості перевалки близько 1 мільйона барелів нафти на добу, що робить його ключовим експортним вузлом для російської нафти та найбільшим портом на заході росії, пише видання. Тим часом Киришський НПЗ, що експлуатується "сургутнефтегаз", переробляє близько 17,7 мільйонів тонн російської нафти на рік, або 355 000 барелів на добу, що становить 6,4% загального обсягу виробництва країни.
"Якщо ми бачимо стратегічний зсув України щодо інфраструктури експорту російської нафти, це підвищує ризики для прогнозів", - сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор, попри побоювання з приводу надмірної пропозиції у зв'язку з планами ОПЕК+ щодо нарощування видобутку.
Нафтова компанія у башкортостані (росія) збереже рівень видобутку, попри атаку безпілотників у суботу, заявив губернатор регіону радій хабіров.
Тиск на росію зростає, на тлі того, як президент США Дональд Трамп у неділю повторив, що готовий запровадити санкції проти росії, але Європа повинна діяти пропорційно зі Сполученими Штатами, вказує видання.
Інвестори також стежать за торговельними переговорами між США та Китаєм у Мадриді, які розпочалися у неділю на тлі вимог Вашингтона щодо запровадження союзниками мит на імпорт із Китаю у зв'язку із закупівлями російської нафти.
Минулого тижня більш слабкі дані про створення робочих місць та зростання інфляції в США викликали побоювання щодо економічного зростання у найбільшій економіці світу та споживача нафти, попри те, що Федеральна резервна система, імовірно, знизить процентні ставки на своєму засіданні 16-17 вересня, зазначає видання.
"Це відчутно для ворога": Зеленський розповів про ефективні удари по нафтових об'єктах росії14.09.25, 19:29 • 5996 переглядiв