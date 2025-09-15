Нафта продовжує дорожчати після уражень російських НПЗ

$41.310.00
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 8120 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 13392 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 21352 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 45712 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67934 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 102662 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85336 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83609 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46386 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон14 вересня, 21:07 • 9860 перегляди
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 10685 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 11141 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59 • 6970 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 8986 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
05:44 • 6288 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 12957 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 91354 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 63587 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 60093 перегляди
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Сергій Брін
Україна
Польща
Державний кордон України
Румунія
Білорусь
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 19937 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 26838 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 75672 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 59178 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 107796 перегляди
Starlink
The Guardian
Fox News
ФАБ-250
Шахед-136

Нафта продовжує дорожчати після уражень російських НПЗ

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI зросли на тлі уражень безпілотниками по російських НПЗ та зростання попиту на пальне у США. Інвестори оцінюють наслідки атак на експорт нафти та палива з росії.

Нафта продовжує дорожчати після уражень російських НПЗ

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, на тлі того, як інвестори оцінювали наслідки ураження безпілотниками російських НПЗ, що може порушити експорт нафти та палива, а також стежили за зростанням попиту на пальне у США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 47 центів, або 0,7%, до $67,46 за барель до 06:22 за Гринвічем (09:22 за Києвом), тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate торгувалися на рівні $63,17 за барель, підвищившись на 48 центів.

Обидва контракти зросли більш ніж на 1% минулого тижня на тлі збільшення уражень російської нафтової інфраструктури, включаючи найбільший нафтовідвантажувальний термінал у приморську та НПЗ "киришинефтеоргсинтез", один із двох найбільших НПЗ у росії.

Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежу14.09.25, 07:31 • 16408 переглядiв

У приморську є можливості перевалки близько 1 мільйона барелів нафти на добу, що робить його ключовим експортним вузлом для російської нафти та найбільшим портом на заході росії, пише видання. Тим часом Киришський НПЗ, що експлуатується "сургутнефтегаз", переробляє близько 17,7 мільйонів тонн російської нафти на рік, або 355 000 барелів на добу, що становить 6,4% загального обсягу виробництва країни.

"Якщо ми бачимо стратегічний зсув України щодо інфраструктури експорту російської нафти, це підвищує ризики для прогнозів", - сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор, попри побоювання з приводу надмірної пропозиції у зв'язку з планами ОПЕК+ щодо нарощування видобутку.

Нафтова компанія у башкортостані (росія) збереже рівень видобутку, попри атаку безпілотників у суботу, заявив губернатор регіону радій хабіров.

Тиск на росію зростає, на тлі того, як президент США Дональд Трамп у неділю повторив, що готовий запровадити санкції проти росії, але Європа повинна діяти пропорційно зі Сполученими Штатами, вказує видання.

Інвестори також стежать за торговельними переговорами між США та Китаєм у Мадриді, які розпочалися у неділю на тлі вимог Вашингтона щодо запровадження союзниками мит на імпорт із Китаю у зв'язку із закупівлями російської нафти.

Минулого тижня більш слабкі дані про створення робочих місць та зростання інфляції в США викликали побоювання щодо економічного зростання у найбільшій економіці світу та споживача нафти, попри те, що Федеральна резервна система, імовірно, знизить процентні ставки на своєму засіданні 16-17 вересня, зазначає видання.

"Це відчутно для ворога": Зеленський розповів про ефективні удари по нафтових об'єктах росії14.09.25, 19:29 • 5996 переглядiв

Юлія Шрамко

