Новый дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ поразили НПЗ в Орске - источники

$41.280.05
48.500.13
ukenru
10:33 • 6184 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 18530 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 21942 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17245 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18215 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15738 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15101 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18030 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30856 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52542 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
77%
755мм
Популярные новости
РФ, вероятно, возобновила тайные поставки оружия из Северной КореиPhoto3 октября, 03:06 • 9408 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 21572 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 7782 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31617 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 13816 просмотра
публикации
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 18530 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 21942 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31897 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 46214 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 54037 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Государственная граница Украины
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 14073 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 25614 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 68703 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 76375 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 56930 просмотра
Актуальное
Forbes
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер

Новый дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ поразили НПЗ в Орске - источники

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Дроны СБУ попали в нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Орске, находящийся в 1400 км от границы. Завод производит около 30 видов нефтепродуктов, его мощность составляет 6,6 млн тонн нефти в год.

Новый дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ поразили НПЗ в Орске - источники

Дроны СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км – на этот раз один из ведущих НПЗ рф – "Орскнефтеоргсинтез" в Орске. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте с красноречивым названием Орск. "Бавовна" пылала на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области рф

- сообщил собеседник УНН.

По данным источника, на этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность – 6,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

На видео видно, как после прилетов беспилотников ЦСО "А" СБУ над НПЗ поднимаются столбы черного дыма. На заводе объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не поддаваться панике.

"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности рф. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и дальше над тем, чтобы увеличить эту цифру", - сообщил информированный источник в СБУ.

Каждая пятидесятая заправка в россии перестала продавать бензин - внешняя разведка26.09.25, 11:31 • 2681 просмотр

Дополнение

Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что в пятницу, 3 октября, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Орске Оренбургской области РФ, в 1400 км от границы с Украиной.

Анна Мурашко

Война в УкраинеНовости Мира
Государственная граница Украины
Служба безопасности Украины
Украина