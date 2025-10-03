Новый дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ поразили НПЗ в Орске - источники

Дроны СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км – на этот раз один из ведущих НПЗ рф – "Орскнефтеоргсинтез" в Орске. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

Ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте с красноречивым названием Орск. "Бавовна" пылала на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области рф - сообщил собеседник УНН.

По данным источника, на этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность – 6,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

На видео видно, как после прилетов беспилотников ЦСО "А" СБУ над НПЗ поднимаются столбы черного дыма. На заводе объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не поддаваться панике.

"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности рф. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и дальше над тем, чтобы увеличить эту цифру", - сообщил информированный источник в СБУ.

Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что в пятницу, 3 октября, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Орске Оренбургской области РФ, в 1400 км от границы с Украиной.