російські загарбники втратили 1020 військових та 400 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 8 жовтня, російські загарбники втратили 1020 військових та 400 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 становлять 1119390 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1119390(+1020) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11241(+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23325(+1)
- артилерійських систем ‒ 33534(+15)
- РСЗВ ‒ 1517(0)
- засоби ППО ‒ 1225(0)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 68293(+328)
- крилаті ракети ‒ 3841 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63705(+55)
- спеціальна техніка ‒ 3973 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
У вересні російські війська втратили 1848 військовослужбовців на Новопавлівському напрямку, з яких 734 поховані. Найбільших втрат зазнала 127-ма мотострілецька дивізія, що діяла проти 110-ї ОМБр.
