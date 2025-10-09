російські загарбники втратили 1020 військових та 400 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 8 жовтня втрати російських загарбників склали 1020 військових та 400 одиниць техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1119390(+1020) осіб ліквідовано

танків ‒ 11241(+1)

бойових броньованих машин ‒ 23325(+1)

артилерійських систем ‒ 33534(+15)

РСЗВ ‒ 1517(0)

засоби ППО ‒ 1225(0)

літаків ‒ 427 (0)

гелікоптерів ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 68293(+328)

крилаті ракети ‒ 3841 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63705(+55)

спеціальна техніка ‒ 3973 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

У вересні російські війська втратили 1848 військовослужбовців на Новопавлівському напрямку, з яких 734 поховані. Найбільших втрат зазнала 127-ма мотострілецька дивізія, що діяла проти 110-ї ОМБр.

Від початку Добропільської контрнаступальної операції росіяни мають уже більш ніж 12 тис. втрат – Зеленський