18:01 • 7110 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 11557 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 9484 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46 • 22345 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 36317 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 31582 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29135 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26331 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22201 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 20092 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
публикации
С начала Добропольской контрнаступательной операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь – Зеленский

Киев • УНН

 • 928 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о более чем 12 тысячах потерь россиян с начала Добропольской контрнаступательной операции, которая стартовала 21 августа. Из них более 7200 являются безвозвратными.

С начала Добропольской контрнаступательной операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь – Зеленский

С начала Добропольской контрнаступательной операции, которая началась с 21 августа, россияне имеют уже более 12 тыс. потерь, из которых более 7200 – безвозвратные. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН

Детали 

"Долгий доклад был сегодня и Главнокомандующего Александра Сырского – почти час с ним говорили – по всем фронтовым направлениям, по подготовке наших бригад, по обеспечению. Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции. С ее начала и до сегодня россияне имеют уже более 12 тыс. потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа", - сказал Зеленский. 

Он отметил, что из 12 тыс. более 7200 – безвозвратные потери.

Напомним 

Более трети из 107 боев на фронте с начала текущих суток произошло на двух направлениях - Покровском и Южно-Слобожанском, сообщили в сводке на 16 часов 8 октября в Генеральном штабе ВСУ, указав, что из-за перехода ВСУ на корпусную структуру и изменения оперативной обстановки меняются названия некоторых направлений на востоке. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский