С начала Добропольской контрнаступательной операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь – Зеленский

С начала Добропольской контрнаступательной операции, которая началась с 21 августа, россияне имеют уже более 12 тыс. потерь, из которых более 7200 – безвозвратные. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

"Долгий доклад был сегодня и Главнокомандующего Александра Сырского – почти час с ним говорили – по всем фронтовым направлениям, по подготовке наших бригад, по обеспечению. Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции. С ее начала и до сегодня россияне имеют уже более 12 тыс. потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа", - сказал Зеленский.

Он отметил, что из 12 тыс. более 7200 – безвозвратные потери.

Напомним

Более трети из 107 боев на фронте с начала текущих суток произошло на двух направлениях - Покровском и Южно-Слобожанском, сообщили в сводке на 16 часов 8 октября в Генеральном штабе ВСУ, указав, что из-за перехода ВСУ на корпусную структуру и изменения оперативной обстановки меняются названия некоторых направлений на востоке.