В Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-31
Киев • УНН
В Липецкой области потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-31 при заходе на посадку. Экипаж катапультировался, их жизни ничего не угрожает.
Подробности
Как сообщило российское Минобороны, инцидент произошел во время захода самолета на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
По официальной информации, оба члена экипажа катапультировались и остались живы.
Напомним
В июле 2025 года российский истребитель СУ-34 разбился возле Нижнего Новгорода. Экипаж самолета успел катапультироваться и остался жив.
