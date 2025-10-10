$41.400.09
В Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-31

Киев • УНН

 • 508 просмотра

В Липецкой области потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-31 при заходе на посадку. Экипаж катапультировался, их жизни ничего не угрожает.

В Липецкой области РФ разбился истребитель МиГ-31

В Липецкой области потерпел крушение многоцелевой истребитель МиГ-31. Экипаж успел катапультироваться. Об этом информируют росСМИ со ссылкой на министерство обороны рф, передает УНН.

Подробности

Как сообщило российское Минобороны, инцидент произошел во время захода самолета на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

По официальной информации, оба члена экипажа катапультировались и остались живы.

Напомним

В июле 2025 года российский истребитель СУ-34 разбился возле Нижнего Новгорода. Экипаж самолета успел катапультироваться и остался жив.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
МиГ-31