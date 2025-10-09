$41.320.03
Украина может получить от Бельгии дополнительные F-16 в 2026 году

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Бельгия рассматривает возможность передачи Украине дополнительных истребителей F-16. Это стало возможным после прибытия в страну первых самолетов пятого поколения F-35, которые заменят старые машины.

Украина может получить от Бельгии дополнительные F-16 в 2026 году

Бельгия может передать Украине дополнительные истребители F-16, поскольку в страну уже прибыли первые самолеты пятого поколения F-35, которые заменят старые машины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Defense Express.

Подробности

Отмечается, что новые истребители разместили на авиабазе Флорен, где они поступят на вооружение 1-й эскадрильи и должны быть готовы к участию в операциях быстрого реагирования до 2027 года.

Постепенно F-16 будут выводить из бельгийских Воздушных сил и передавать Украине.

Давление ЕС на Бельгию по использованию замороженных российских активов для Украины растет - FT08.10.25, 08:58 • 2688 просмотров

Поставки F-35 осуществляет американская компания Lockheed Martin. Хотя первые самолеты планировали получить еще в 2023 году, их передали только в 2024-м — для обучения пилотов в США.

Первый F-35, предназначенный непосредственно для Бельгии, вышел с завода в июне этого года (номер FL009). Первая партия состоит из четырех самолетов.

По оценкам СМИ, это открывает возможность для передачи Украине первых бельгийских F-16 в 2026 году, что позволит усилить украинские Воздушные силы и увеличить количество боевых вылетов.

"Таким образом удастся усилить украинский авиапарк, обеспечивая, например, дополнительные вылеты", – предполагают журналисты.

Командующий авиацией о F-16, Mirage: активно действуют в нашем воздухе08.08.25, 09:03 • 15249 просмотров

Вита Зеленецкая

