Украина может получить от Бельгии дополнительные F-16 в 2026 году

Бельгия может передать Украине дополнительные истребители F-16, поскольку в страну уже прибыли первые самолеты пятого поколения F-35, которые заменят старые машины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Defense Express.

Отмечается, что новые истребители разместили на авиабазе Флорен, где они поступят на вооружение 1-й эскадрильи и должны быть готовы к участию в операциях быстрого реагирования до 2027 года.

Постепенно F-16 будут выводить из бельгийских Воздушных сил и передавать Украине.

Поставки F-35 осуществляет американская компания Lockheed Martin. Хотя первые самолеты планировали получить еще в 2023 году, их передали только в 2024-м — для обучения пилотов в США.

Первый F-35, предназначенный непосредственно для Бельгии, вышел с завода в июне этого года (номер FL009). Первая партия состоит из четырех самолетов.

По оценкам СМИ, это открывает возможность для передачи Украине первых бельгийских F-16 в 2026 году, что позволит усилить украинские Воздушные силы и увеличить количество боевых вылетов.

"Таким образом удастся усилить украинский авиапарк, обеспечивая, например, дополнительные вылеты", – предполагают журналисты.

