Україна може отримати від Бельгії додаткові F-16 у 2026 році

Бельгія може передати Україні додаткові винищувачі F-16, оскільки до країни вже прибули перші літаки п’ятого покоління F-35, які замінять старі машини. Про це інформує УНН з посиланням на Defense Express.

Деталі

Зазначається, що нові винищувачі розмістили на авіабазі Флорен, де вони стануть на озброєння 1-ї ескадрильї та мають бути готовими до участі в операціях швидкого реагування до 2027 року.

Поступово F-16 виводитимуть із бельгійських Повітряних сил і передаватимуть Україні.

Постачання F-35 здійснює американська компанія Lockheed Martin. Хоча перші літаки планували отримати ще у 2023 році, їх передали лише у 2024-му — для навчання пілотів у США.

Перший F-35, призначений безпосередньо для Бельгії, вийшов із заводу в червні цього року (номер FL009). Перша партія складається з чотирьох літаків.

За оцінками ЗМІ, це відкриває можливість для передачі Україні перших бельгійських F-16 у 2026 році, що дозволить посилити українські Повітряні сили та збільшити кількість бойових вильотів.

"Таким чином вдасться посилити український авіапарк, забезпечуючи, наприклад, додаткові вильоти", – припускають журналісти.

