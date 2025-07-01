Це був не СУ-27: названо справжню модель літака, що розбився під нижнім новгородом

Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС

Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС

Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС

Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС 1 липня, 05:50 • 69172 перегляди

Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат

Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат

Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат

Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат 1 липня, 07:10 • 74008 перегляди

Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі

Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі

Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі

Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі 1 липня, 08:02 • 34115 перегляди

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті

США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті 10:47 • 31862 перегляди