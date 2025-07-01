Це був не СУ-27: названо справжню модель літака, що розбився під нижнім новгородом
Київ • УНН
російські "ЗМІ" уточнили модель літака, що впав 1 липня у Нижньогородській області. Це був Су-34, а не Су-27.
Літаком, який впав у нижньогородській області 1 липня, виявився не СУ-27, а СУ-34. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.
Деталі
Про те, що розбився саме СУ-34, а не СУ-27, як це повідомлялось раніше, заявили у російському міністерстві оборони, передають "ЗМІ" країни-агресора.
Також повідомляється, що на борту літака було двоє членів екіпажу, всі вони вижили.
Довідка
СУ-34 є модифікацією СУ-27: він був створений у СРСР незадовго до його розпаду в 1991 році. Наразі цей літак стоїть на озброєнні лише в російській армії, застосовувався у війнах в Грузії, Сирії і Україні.
Екіпаж складається з 1-2 пілотів, максимальна швидкість на великій висоті – 1 900 кілометрів на годину. Максимальна швидкість біля землі – 1 400 кілометрів на годину, дальність польоту – 4 000 кілометрів. Приблизна вартість даного літака складає 36 тисяч доларів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що в росії під нижнім новгородом розбився літак СУ-27 російських повітряно-космічних сил. Екіпаж встиг катапультуватися.