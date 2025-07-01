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Це був не СУ-27: названо справжню модель літака, що розбився під нижнім новгородом

Київ • УНН

 • 2214 перегляди

російські "ЗМІ" уточнили модель літака, що впав 1 липня у Нижньогородській області. Це був Су-34, а не Су-27.

Це був не СУ-27: названо справжню модель літака, що розбився під нижнім новгородом

Літаком, який впав у нижньогородській області 1 липня, виявився не СУ-27, а СУ-34. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Про те, що розбився саме СУ-34, а не СУ-27, як це повідомлялось раніше, заявили у російському міністерстві оборони, передають "ЗМІ" країни-агресора.

Також повідомляється, що на борту літака було двоє членів екіпажу, всі вони вижили.

Довідка

СУ-34 є модифікацією СУ-27: він був створений у СРСР незадовго до його розпаду в 1991 році. Наразі цей літак стоїть на озброєнні лише в російській армії, застосовувався у війнах в Грузії, Сирії і Україні.

Екіпаж складається з 1-2 пілотів, максимальна швидкість на великій висоті – 1 900 кілометрів на годину. Максимальна швидкість біля землі – 1 400 кілометрів на годину, дальність польоту – 4 000 кілометрів. Приблизна вартість даного літака складає 36 тисяч доларів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в росії під нижнім новгородом розбився літак СУ-27 російських повітряно-космічних сил. Екіпаж встиг катапультуватися.

Євген Устименко

Євген Устименко

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