російський СУ-27 розбився під нижнім новгородом: що відомо про долю пілота

У вівторок, 1 липня, у росії під нижнім новгородом розбився літак СУ-27 російських повітряно-космічних сил. Екіпаж встиг катапультуватися, повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

За даними російських Telegram-каналів, літак впав у лісі біля населеного пункту Велетьма, що на південному заході від нижнього новгорода.

На місці падіння літака виникла пожежа, працюють розрахунки мнс рф, повідомили російські "ЗМІ". Інших даних щодо пілота наразі немає.

Довідка

Літак Су-27 є важким багатоцільовим високоманевровим винищувачем четвертого покоління, який здатен літати у будь-яку погоду. Він був взятий на озброєння в СРСР в 1990 році, а після розпаду Радянського Союзу використовується казахстанською, російською і українською військовою авіацією.

Екіпаж літака складається 1-2 осіб. Максимальна швидкість літака - 2500 км/год, Дальність польоту з підвісним паливним баком - 3900 км. Літак здатен нести тактичну ядерну зброю. Використовується у російсько-українській війні обома сторонами конфлікту.

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