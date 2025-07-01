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российский СУ-27 разбился под нижним новгородом: что известно о судьбе пилота

Киев • УНН

 • 378 просмотра

российский истребитель СУ-27 разбился возле нижнего новгорода. Экипаж самолета успел катапультироваться и остался жив.

российский СУ-27 разбился под нижним новгородом: что известно о судьбе пилота

Во вторник, 1 июля, в россии под нижним новгородом разбился самолет СУ-27 российских воздушно-космических сил. Экипаж успел катапультироваться, сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

По данным российских Telegram-каналов, самолет упал в лесу возле населенного пункта Велетьма, что на юго-западе от Нижнего Новгорода.

На месте падения самолета возник пожар, работают расчеты МЧС РФ, сообщили российские "СМИ". Других данных о пилоте пока нет.

Справка

Самолет Су-27 является тяжелым многоцелевым высокоманевренным истребителем четвертого поколения, способным летать в любую погоду. Он был принят на вооружение в СССР в 1990 году, а после распада Советского Союза используется казахстанской, российской и украинской военной авиацией.

Экипаж самолета состоит из 1-2 человек. Максимальная скорость самолета - 2500 км/ч, дальность полета с подвесным топливным баком - 3900 км. Самолет способен нести тактическое ядерное оружие. Используется в российско-украинской войне обеими сторонами конфликта.

Напомним

Силы ПВО Украины уничтожили новейшую российскую бомбу-ракету "Гром-1" во время недавней вражеской атаки на Днепр.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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