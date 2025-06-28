Новітню ворожу бомбу-ракету "Грім-1" збили біля Дніпра - ОВА

За межами міста Дніпро сьогодні знищили новітню ворожу бомбу-ракету "Грім-1", повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Вибух, який чули в передмісті Дніпра, – робота нашої ППО. Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети "Гром-1" - написав Лисак.

Повітряні сили ЗСУ, своєю чергою, також поінформували щодо повідомлень про "атаку КАБа по Дніпру".

"Інформуємо щодо повідомлень про "атаку КАБа по Дніпру". Близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння", - вказали у ПС ЗСУ.

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