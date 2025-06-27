Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя 21 людини

Кількість жертв атаки рф на Дніпро 24 червня зросла до 21, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

24 червня Дніпро пережив одну з найтрагічніших атак за останній час. Кількість загиблих у місті зросла до 21. Ще 2 людей загинуло у Самарі - написав голова МВС.

Загалом, з його слів, у регіоні - понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти", - зазначив Клименко.

Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей