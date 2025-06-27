Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя 21 людини
Київ • УНН
Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок атаки РФ 24 червня зросла до 21 особи, згідно з повідомленням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. У регіоні загалом понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей.
Кількість жертв атаки рф на Дніпро 24 червня зросла до 21, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
24 червня Дніпро пережив одну з найтрагічніших атак за останній час. Кількість загиблих у місті зросла до 21. Ще 2 людей загинуло у Самарі
Загалом, з його слів, у регіоні - понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей.
"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти", - зазначив Клименко.
Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей26.06.25, 08:44 • 89705 переглядiв