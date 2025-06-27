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Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя 21 людини

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок атаки РФ 24 червня зросла до 21 особи, згідно з повідомленням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. У регіоні загалом понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей.

Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя 21 людини

Кількість жертв атаки рф на Дніпро 24 червня зросла до 21, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

24 червня Дніпро пережив одну з найтрагічніших атак за останній час. Кількість загиблих у місті зросла до 21. Ще 2 людей загинуло у Самарі

- написав голова МВС.

Загалом, з його слів, у регіоні - понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти", - зазначив Клименко.

Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей26.06.25, 08:44 • 89705 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпро (місто)
Міністерство внутрішніх справ України
Клименко Ігор Володимирович
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