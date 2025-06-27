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Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни 21 человека

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Число погибших в Днепре в результате атаки РФ 24 июня возросло до 21 человека, согласно сообщению министра внутренних дел Игоря Клименко. В регионе в общей сложности более 340 пострадавших, среди которых 38 детей.

Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни 21 человека

Число жертв атаки рф на Днепр 24 июня возросло до 21, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

24 июня Днепр пережил одну из самых трагических атак за последнее время. Число погибших в городе возросло до 21. Еще 2 человека погибли в Самаре

- написал глава МВД.

В целом, по его словам, в регионе - более 340 пострадавших, среди которых 38 детей.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть еще люди, числящиеся пропавшими без вести", - указал Клименко.

Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек26.06.25, 08:44 • 89617 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепр
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
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