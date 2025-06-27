Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни 21 человека

Число жертв атаки рф на Днепр 24 июня возросло до 21, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в пятницу в Telegram, пишет УНН.

24 июня Днепр пережил одну из самых трагических атак за последнее время. Число погибших в городе возросло до 21. Еще 2 человека погибли в Самаре - написал глава МВД.

В целом, по его словам, в регионе - более 340 пострадавших, среди которых 38 детей.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть еще люди, числящиеся пропавшими без вести", - указал Клименко.

Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни уже 20 человек