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Новейшая вражеская бомба-ракета "Гром-1" сбита около Днепра - ОВА

Киев • УНН

 • 152 просмотра

ПВО Украины уничтожила новейшую бомбу-ракету "Гром-1". Тип воздушной цели устанавливается после изучения обломков на месте падения за пределами Днепра.

Новейшая вражеская бомба-ракета "Гром-1" сбита около Днепра - ОВА

За пределами города Днепр сегодня уничтожили новейшую вражескую бомбу-ракету "Гром-1", сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Взрыв, который слышали в пригороде Днепра, – работа нашей ПВО. Спасибо защитникам неба за сбитие новейшей бомбы-ракеты "Гром-1"

- написал Лысак.

Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, проинформировали относительно сообщений об "атаке КАБа по Днепру".

"Информируем относительно сообщений об "атаке КАБа по Днепру". Около 11.30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения", - указали в ВС ВСУ.

Атака рф на Днепр 24 июня унесла жизни 21 человека27.06.2025, 09:58 • 2288 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Запорожская область
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