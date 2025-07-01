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Ми-8

Это был не СУ-27: названа настоящая модель самолета, разбившегося под нижним новгородом

Киев • УНН

 • 762 просмотра

российские "СМИ" уточнили модель самолета, упавшего 1 июля в нижегородской области. Это был Су-34, а не Су-27.

Это был не СУ-27: названа настоящая модель самолета, разбившегося под нижним новгородом

Самолет, разбившийся в нижегородской области 1 июля, оказался не Су-27, а Су-34. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Подробности

О том, что разбился именно Су-34, а не Су-27, как сообщалось ранее, заявили в российском министерстве обороны, передают "СМИ" страны-агрессора.

Также сообщается, что на борту самолета было два члена экипажа, все они выжили.

Справка

Су-34 является модификацией Су-27: он был создан в СССР незадолго до его распада в 1991 году. В настоящее время этот самолет стоит на вооружении только в российской армии, применялся в войнах в Грузии, Сирии и Украине.

Экипаж состоит из 1-2 пилотов, максимальная скорость на большой высоте – 1 900 километров в час. Максимальная скорость у земли – 1 400 километров в час, дальность полета – 4 000 километров. Приблизительная стоимость данного самолета составляет 36 тысяч долларов.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в россии под нижним новгородом разбился самолет Су-27 российских воздушно-космических сил. Экипаж успел катапультироваться.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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