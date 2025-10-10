У Липецькій області рф розбився винищувач МіГ-31
Київ • УНН
У Липецькій області зазнав аварії багатоцільовий винищувач МіГ-31 під час заходу на посадку. Екіпаж катапультувався, їхньому життю нічого не загрожує.
Деталі
Як повідомило російське Міноборони, інцидент стався під час заходу літака на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту.
За офіційною інформацією, обидва члени екіпажу катапультувалися та залишилися живими.
Нагадаємо
У липні 2025 року російський винищувач СУ-34 розбився біля нижнього новгорода. Екіпаж літака встиг катапультуватися і залишився живим.
