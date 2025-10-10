армія рф втратила 1120 військових та 14 броньованих машин за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 9 жовтня, російські окупанти втратили 1120 військових та 14 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 становлять 11205100 осіб.
За минулу добу, 9 жовтня втрати російських загарбників склали 1120 військових та 14 бойових броньованих машин. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - 1 1205 100 (+1120) осіб ліквідовано
- танків - 11246 (+5)
- бойових броньованих машин - 23339 (+14)
- артилерійських систем - 33547 (+13)
- РСЗВ - 1516 (0)
- засоби ППО - 1225 (0)
- літаків - 427 (0)
- гелікоптерів - 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 68547 (+254)
- крилаті ракети - 3841 (0)
- кораблі / катери - 28 (0)
- підводні човни - 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 63775 (+70)
- спеціальна техніка - 3973 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
З початку доби, 9 жовтня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Російські загарбники залучили 1848 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів.
