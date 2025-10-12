Россия боится, что США передадут Украине дальнобойные Tomahawk - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что опасения кремля относительно передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk — сигнал, что именно давление может способствовать миру. В своем видеообращении он добавил, что украинские и американские команды уже координируют действия в сферах энергетики и обороны, пишет УНН.
Подробности
Мы видим и слышим, что россия боится, что американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира. Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат
Напомним
Ранее УНН писал, что в кремле, судя по словам пескова, считают, что Tomahawk серьезное оружие, и в то же время, по словам представителя путина, думают, что подобное оружие "не сможет изменить положение дел на фронте".
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время разговора лидеры обсудили потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.