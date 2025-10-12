$41.510.00
Эксклюзив
14:28 • 3926 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12:27 • 4818 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 60805 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 88432 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 47679 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 51422 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 40158 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 30044 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 37814 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 44180 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
Россия боится, что США передадут Украине дальнобойные Tomahawk - Зеленский

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Президент Зеленский заявил, что страх России перед передачей Украине ракет Tomahawk является сигналом эффективности давления для мира. Украинские и американские команды уже координируют действия в энергетике и обороне.

Россия боится, что США передадут Украине дальнобойные Tomahawk - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что опасения кремля относительно передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk — сигнал, что именно давление может способствовать миру. В своем видеообращении он добавил, что украинские и американские команды уже координируют действия в сферах энергетики и обороны, пишет УНН.

Подробности

Мы видим и слышим, что россия боится, что американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира. Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат

- сказал гарант.

Напомним

Ранее УНН писал, что в кремле, судя по словам пескова, считают, что Tomahawk серьезное оружие, и в то же время, по словам представителя путина, думают, что подобное оружие "не сможет изменить положение дел на фронте".

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время разговора лидеры обсудили потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

Алена Уткина

