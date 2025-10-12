Зеленський поспілкувався із Макроном, головна тема – захист українського неба
Київ • УНН
Володимир Зеленський поговорив з президентом Франції та обговорив подальшу підтримку українських систем ППО та захист від російських атак.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони обговорили потреби України в засобах протиповітряної оборони та координацію подальших дипломатичних кроків для посилення міжнародного тиску на росію. Про це Зеленський повідомив у своєму Телеграм, пише УНН.
Деталі
Зеленський подякував Франції за постійну підтримку та підкреслив, що пріоритетом залишаються системи ППО та ракети, які допоможуть зупинити російські атаки на міста та енергетичну інфраструктуру.
Президент наголосив, що росія користується моментом, коли увага світу зосереджена на подіях на Близькому Сході та внутрішніх питаннях інших держав, і посилює ракетні удари по Україні.
Російські атаки стали більш підлими. Ми маємо діяти спільно, щоб ефективно цьому протидіяти
Лідери Франції та України обговорили розширення програми PURL, яка спрямована на зміцнення обороноздатності України, а також скоординували дипломатичні контакти з міжнародними партнерами на найближчі тижні. Обидві сторони погодилися, що посилення тиску на росію залишається ключовим завданням для спільної зовнішньої політики.
