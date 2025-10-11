Сьогодні отримав необхідні сигнали, що США розглядає можливості посилити нашу співпрацю - Зеленський

Президент Украъни Володимир Зеленський заявив, що сьогодны отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити співпрацю. Про це Глава держави повідомив під час відеозвернення, передає УНН.

Я говорив із Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, дуже детально щодо енергетики, щодо можливості посилити ППО. Поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти. Президент Трамп питав про ситуацію в столиці, в інших наших регіонах. Світ бачить, що робить росія і як вона намагається скористатись тим, що лідери світу зосереджені на спробі завершити війну на Близькому Сході

За його словами, великі шанси там на те, що угода спрацює. Що більше миру, що більше безпеки в одному регіоні, то більше можливостей це дає всім у світі.

Україна завжди саме з такої позиції закликає світ підтримувати наш захист, підтримувати нашу роботу тут, у Європі, заради безпеки. На жаль, росія – це такий терорист, який шукає будь-яку можливість ударити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, навіть тоді, коли вже очевидно, що саме вони там, у росії, залишаються єдиним, буквально останнім джерелом повномасштабної війни

Глава держави розраховує, що Сполучені Штати Америки та всі інші наші партнери будуть надалі сильно діяти, сильно тиснути заради того, щоб наші люди відчули підтримку, мали захист, щоб Україна була здатною вистояти.

Сьогодні я отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю. Дякую. Сьогодні ж говорив із Премʼєр-міністром Канади, і теж передусім про наші потреби в протиповітряній обороні, в енергетичній підтримці. Добре йде наша програма PURL, яка дає змогу купувати американську зброю, зокрема ракети для "петріотів". Я дякую всім партнерам у НАТО, хто вже в програмі, і ми будемо вдячні Канаді за розширення її участі