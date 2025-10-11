Сегодня получил необходимые сигналы, что США рассматривают возможности усилить наше сотрудничество - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня получил необходимые сигналы о том, что Америка рассматривает возможности усилить сотрудничество. Об этом Глава государства сообщил во время видеообращения, передает УНН.

Я говорил с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, очень подробно об энергетике, о возможности усилить ПВО. Проинформировал также о ситуации в Одессе, в других наших городах, общинах. Благодарен за готовность помочь. Президент Трамп спрашивал о ситуации в столице, в других наших регионах. Мир видит, что делает россия и как она пытается воспользоваться тем, что лидеры мира сосредоточены на попытке завершить войну на Ближнем Востоке - сообщил Зеленский.

По его словам, велики шансы там на то, что соглашение сработает. Чем больше мира, чем больше безопасности в одном регионе, тем больше возможностей это дает всем в мире.

Украина всегда именно с такой позиции призывает мир поддерживать нашу защиту, поддерживать нашу работу здесь, в Европе, ради безопасности. К сожалению, россия – это такой террорист, который ищет любую возможность ударить сильнее, особенно тогда, когда внимание мира на другом, даже тогда, когда уже очевидно, что именно они там, в россии, остаются единственным, буквально последним источником полномасштабной войны - отметил Зеленский.

Глава государства рассчитывает, что Соединенные Штаты Америки и все другие наши партнеры будут в дальнейшем сильно действовать, сильно давить ради того, чтобы наши люди почувствовали поддержку, имели защиту, чтобы Украина была способна выстоять.

Сегодня я получил необходимые сигналы, что Америка рассматривает возможности усилить наше сотрудничество. Спасибо. Сегодня же говорил с Премьер-министром Канады, и тоже прежде всего о наших потребностях в противовоздушной обороне, в энергетической поддержке. Хорошо идет наша программа PURL, которая позволяет покупать американское оружие, в частности ракеты для "патриотов". Я благодарю всех партнеров в НАТО, кто уже в программе, и мы будем благодарны Канаде за расширение ее участия - резюмировал Президент.

Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk - СМИ

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом - поздравил с успехом и соглашением для Ближнего Востока, проинформировал о российских ударах по украинской энергетике и возможности усилить ПВО.