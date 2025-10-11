Сегодня получил необходимые сигналы, что США рассматривают возможности усилить наше сотрудничество - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Дональдом Трампом относительно усиления ПВО и энергетического сотрудничества. Он также обсудил эти вопросы с Премьер-министром Канады.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня получил необходимые сигналы о том, что Америка рассматривает возможности усилить сотрудничество. Об этом Глава государства сообщил во время видеообращения, передает УНН.
Я говорил с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, очень подробно об энергетике, о возможности усилить ПВО. Проинформировал также о ситуации в Одессе, в других наших городах, общинах. Благодарен за готовность помочь. Президент Трамп спрашивал о ситуации в столице, в других наших регионах. Мир видит, что делает россия и как она пытается воспользоваться тем, что лидеры мира сосредоточены на попытке завершить войну на Ближнем Востоке
По его словам, велики шансы там на то, что соглашение сработает. Чем больше мира, чем больше безопасности в одном регионе, тем больше возможностей это дает всем в мире.
Украина всегда именно с такой позиции призывает мир поддерживать нашу защиту, поддерживать нашу работу здесь, в Европе, ради безопасности. К сожалению, россия – это такой террорист, который ищет любую возможность ударить сильнее, особенно тогда, когда внимание мира на другом, даже тогда, когда уже очевидно, что именно они там, в россии, остаются единственным, буквально последним источником полномасштабной войны
Глава государства рассчитывает, что Соединенные Штаты Америки и все другие наши партнеры будут в дальнейшем сильно действовать, сильно давить ради того, чтобы наши люди почувствовали поддержку, имели защиту, чтобы Украина была способна выстоять.
Сегодня я получил необходимые сигналы, что Америка рассматривает возможности усилить наше сотрудничество. Спасибо. Сегодня же говорил с Премьер-министром Канады, и тоже прежде всего о наших потребностях в противовоздушной обороне, в энергетической поддержке. Хорошо идет наша программа PURL, которая позволяет покупать американское оружие, в частности ракеты для "патриотов". Я благодарю всех партнеров в НАТО, кто уже в программе, и мы будем благодарны Канаде за расширение ее участия
Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk - СМИ11.10.25, 17:43 • 2002 просмотра
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом - поздравил с успехом и соглашением для Ближнего Востока, проинформировал о российских ударах по украинской энергетике и возможности усилить ПВО.