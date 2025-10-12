Зеленский пообщался с Макроном, главная тема – защита украинского неба
Киев • УНН
Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции и обсудил дальнейшую поддержку украинских систем ПВО и защиту от российских атак.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили потребности Украины в средствах противовоздушной обороны и координацию дальнейших дипломатических шагов для усиления международного давления на Россию. Об этом Зеленский сообщил в своем Телеграм, пишет УНН.
Подробности
Зеленский поблагодарил Францию за постоянную поддержку и подчеркнул, что приоритетом остаются системы ПВО и ракеты, которые помогут остановить российские атаки на города и энергетическую инфраструктуру.
Сегодня получил необходимые сигналы, что США рассматривают возможности усилить наше сотрудничество - Зеленский11.10.25, 19:19 • 3706 просмотров
Президент подчеркнул, что Россия пользуется моментом, когда внимание мира сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке и внутренних вопросах других государств, и усиливает ракетные удары по Украине.
Российские атаки стали более подлыми. Мы должны действовать сообща, чтобы эффективно этому противодействовать
Лидеры Франции и Украины обсудили расширение программы PURL, направленной на укрепление обороноспособности Украины, а также скоординировали дипломатические контакты с международными партнерами на ближайшие недели. Обе стороны согласились, что усиление давления на Россию остается ключевой задачей для общей внешней политики.
Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию на фронте и защиту энергетики11.10.25, 18:06 • 3670 просмотров